El CDR Sabadell no s'arronsa: «Ja vam obrir les escoles tot i les amenaces de Rajoy»

La plaça Sant Roc ha estat un punt de peregrinatge pels CDR. Foto: Juanma Peláez

La concentració del 3-O a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Primer va ser l’informe de la Guàrdia Civil per trobar “l’estructura organitzativa” del Comitè de Defensa de la República (CDR) i aquest dimarts s’ha muntat l’operatiu policial contra aquests comitès . El CDR Sabadell, definit per la benemèrita com una organització amb “fort pes a efectes de mobilització i coordinació" i que va ser el primer que es va crear al país, manté el seu posicionament, malgrat aquestes actuacions: “La por no ens aturarà i no deixarem de fer res per aquesta por que ens volen imposar”, explica aun membre del col·lectiu que demana mantenir-se en l'anonimat.Posa l’accent en aquest temor com “l’únic instrument que disposen per dissuadir tot un poble”. Tanmateix, remata que “la resposta ha estat la contrària, de fet, amb l’acusació cap els CDR, aquests es tornen a omplir com en la prèvia de l’1-O”.“Seguirem com fins ara, accions no violentes”, subratlla, i condiciona la rèplica a la campanya de titllar els CDR de “kale borroka” (lluita al carrer), "comandos separatistes” i definir la seva activitat com a “violenta i intimidatòria”, com així han manifestat PP, Ciutadans i PSOE , “donant exemple”, afegeix. “En el nostre ADN no està la violència”, remarca, apuntant directament contra certs mitjans de comunicació, perquè “sempre volen criminalitzar tot el que no està d’acord amb la seva línia editorial”.L’aparició del dossier policial no ha caigut de nou, “hi havia coneixement públic d’aquests informes des de desembre”. Encara que “la repressió ve d’abans que comencés a actuar Pablo Llarena”, matisa, i recorda les penes als artistes i “la repressió el 15-M”, entre d’altres episodis. “El CDR som els barris organitzats i ens tenim les unes a les altres, si ens volen detenir no tindran suficients presons”, avisa.Amb tot plegat, no amaga que se senten “assenyalats”, una càrrega que assumeixen, però, a la vegada, no els fa perdre l’empenta per seguir als carrers: “No vam obrir les escoles amb les amenaces de Rajoy?”, alerta. I l’objectiu de les accions és molt clar: “Fins que no tinguem república no pararem”, conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)