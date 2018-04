El País Valencià i Múrcia s'uneixen per un nou finançament i avenços en infraestructures

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el seu homòleg murcià, Fernando López Mira, han signat aquest dimarts una declaració institucional que insta el govern espanyol i els grups polítics amb representació parlamentària a aprovar un nou model de finançament aquest 2018 que finalitzi "amb els problemes que presenta l'actual" i per estudiar mesures transitòries que compensin l'infrafinançament.El document també inclou la necessitat d'assolir un Pacte nacional sobre l'aigua, que garanteixi el seu subministrament, així com impulsar les inversions del Corredor Mediterrani, infraestructures viàries i portuàries. Així ho han donat a conèixer tots dos presidents després de la reunió que han mantingut a Alacant.Davant els mitjans, Ximo Puig ha exposat que amb el document signat les dues autonomies busquen solucionar els problemes "fonamentals" dels dos territoris però també de la resta de l'estat espanyol. Sobre el finançament, Puig ha dit que és "el primer problema en l'àmbit territorial" i ha afegit que el nou sistema ha de néixer sobre un acord "que valori els ciutadans més enllà de qualsevol altra definició" i acabi "amb la injustícia d'altres models".En aquest sentit, ha dit que el nou sistema" ha de tenir algun tipus d'actuació sobre el deute, assumint que no hi ha incompliment per una mala gestió sinó que ha hagut incompliment perquè no teníem recursos suficients". Al respecte, ha indicat que amb els mateixos recursos que la mitjana de les autonomies tant el País Valencià com Múrcia haguessin complit els objectius de dèficit.Segons que ha explicat Puig el text reclama un esforç en infraestructures, "solidaritat entre les autonomies i que es faci sostenible la qualitat i quantitat d'aigua per no aturar el desenvolupament i perquè aquesta horta d'Europa tingui totes les possibilitats de creixement i capacitat d'exportació".El cap del Consell ha dit que cal apostar per "una gestió eficient i un ús sostenible de l'aigua", alhora que ha manifestat que és possible redistribuir millor els recursos hídrics a través de la reutilització, la dessalinització i l'ús dels transvasaments.El president valencià ha assenyalat que la finalització del Corredor Mediterrani compta amb el consens de l'empresariat i la societat civil i que no es tracta "d'interessos particulars" sinó que la competitivitat de l'economia espanyola depèn d'aquesta infraestructura "el més ràpidament possible".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)