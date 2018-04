«Demà pots ser tu»: Puigdemont alerta dels perills de la repressió de l'Estat

La jornada ha estat marcada per les detencions de membres dels CDR per part de la Guàrdia Civil i el president Carles Puigdemont s'ha volgut fer ressò de la situació compartint un vídeo de la campanya "Demà pots ser tu", impulsada per entitats com Òmnium, Fundipau o Irídia entre d'altres.L'operació de la Guàrdia Civil s'ha saldat, a hores d'ara, amb una dona detinguda que ja ha estat traslladada a l'Audiència Nacional, però la benemèrita continua buscant un home que no era a casa seva quan l'han anat a detenir aquest matí.L'operació sorgeix d'una denúncia de la Fiscalia, que ja va avisar que actuaria "amb contundència" contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podien atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic. Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'alt tribunal.

