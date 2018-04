La Fiscalia evidencia el malestar amb la justícia alemanya pel cas Puigdemont

Carles Puigdemont, després de sortir de la presó Foto: ACN

El malestar espanyol per l' alliberament del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont , i el revés al delicte de rebel·lió ha calat fons en tots els estrats de l'administració pública de l'Estat. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ho ha evidenciat aquest dimarts. El ministeri públic ha fet un comunicat per explicar que ha informat favorablement al jutjat per tal que s'entregui a Alemanya un delinqüent reclamat per un delicte de contraban i evasió fiscal. I ha aprofitat el cas per enviar un dard enverinat a la justícia germànica.L'Audiència Nacional tramita a l'any més de 5.000 ordres europees de detenció i entrega però ha volgut fer públic el seu posicionament en aquest cas en què, justament, el ministeri públic s'inclina a favor de satisfer una petició de la justícia alemanya. En el comunicat, a més, la Fiscalia treu pit de com s'interpreten les ordres europees de detenció a l'Estat i assegura que, en cap cas, "s'ha entrat a valorar l'entitat dels elements de prova" de què disposen les autoritats alemanyes.A més, defensa que la Fiscalia és "respectuosa" amb l'esperit que ha de presidir les euroordres i "fidel al principi de reconeixement mutu de resolucions judicials". Aquestes afirmacions entronquen amb les crítiques que s'han escoltat a les files del PP i també per boca de membres del govern espanyol . Qüestionen que el tribunal alemany que ha alliberat Puigdemont i ha descartat entregar-lo per rebel·lió ha anat massa enllà i no desatès els informes policials on el jutge Llarena justificava que fos extradit per rebel·lió i malversació.

