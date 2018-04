Aquest és el nom (poc treballat) de l'operació de la Guàrdia Civil contra els CDR

La Guàrdia Civil no s'ha esforçat gaire a l'hora de posar nom a l'operació d'aquest dimarts contra els CDR. S'ha limitat a utilitzar les tres inicials dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per anomenar l'operació contra els comitès CaDeRa.Sota aquest nom, avui s'ha detingut una dona a Viladecans investigada perquè "hauria desenvolupat activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge duts a terme durant la Setmana Santa de forma coordinada pels denominats CDR, concebuts per provocar un clima d'agitació social". A hores d'ara, els agents continuen buscant un home d'Esplugues de Llobregat per la seva activitat amb els CDR i que aquest matí no es trobava als seu domicili quan la policia hi ha entrat per detenir-lo.La Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu aquest dimarts a primera hora del matí a Esplugues de Llobregat per detenir l'home investigat per l'Audiència Nacional i, tot i que han entrat al seu domicili i hi han practicat un registre, aquesta persona no es trobava a casa. Melcior Comes, testimoni del dispositiu policial, tornava cap a casa seva després de portar la filla a l'escola i s'ha trobat amb el carrer "totalment tallat" per furgonetes dels Mossos d'Esquadra i vehicles de la Guàrdia Civil.Segons ha explicat, hi havia almenys una trentena d'efectius desplegats pel carrer i un agent de la Guàrdia Civil "armat" i apostat sobre la terrassa de la llar d'infants que hi ha al costat del bloc on viu l'home, que ha cridat especialment l'atenció dels transeünts. "Aquesta situació ha posat bastant nerviosos els que estaven contemplant-la i alguns han acabat escridassant", ha dit Comes.El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicat que feia setmanes que tant la Guàrdia Civil com la policia espanyola i els Mossos estan elaborant informes per determinar com s'organitzen els CDR. "Quan se'ns deia que hi havia inactivitat vam cridar a la calma i a la prudència, no calia detenir un qualsevol dels que participaven a les accions, sinó que volíem investigar i saber com s'organitzaven", ha justificat.Zoido ha assegurat que els CDR són hereus dels Comitès de Defensa del Referèndum i que la seva actuació s'ha produït "abans i durant" el procés i l'1-O. "Per estructura i finalitat són iguals que els comitès cubans", ha comparat el ministre. A més, ha apuntat que són estructures "horitzontals" i que estan fent registres per "obtenir proves" de com s'organitzen. "No són extremadament jeràrquics sinó que són estructures molt horitzontals per tenir més facilitats per penetrar entre els joves i al territori", ha afegit.

