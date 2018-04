La Guàrdia Civil busca una segona persona vinculada als CDR per terrorisme i rebel·lió

La Guàrdia Civil busca un home d'Esplugues de Llobregat (el Baix Llobregat) per la seva implicació activa amb els CDR, durant els actes de protesta que es van portar a terme durant la Setmana Santa. De la mateixa manera que la dona de Viladecans, que ha estat detinguda i traslladada a l'Audiència Nacional, la benemèrita també considera el veí d'Esplugues com un possible "coordinador" dels comitès en defensa de la república, i li imputaria delictes de terrorisme, sedició i rebel·lió per encapçalar els talls de carretera i sabotejar els peatges durant la Setmana Santa.L'home no es trobava en el seu domicili quan la policia hi ha entrat aquest dimarts a primera hora del matí per detenir-lo, segons ha informat la Fiscalia de l'Audiència Nacional en un comunicat. L'ordre de l'Audiència Nacional l'investiga perquè, conjuntament amb la detinguda de Viladecans, "haurien desenvolupat activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge duts a terme durant la Setmana Santa de forma coordinada pels denominats CDR, concebuts per provocar un clima d'agitació social".A la dona li han decomissat una agenda externa, un ordinador, un mòbil, una cartellera i documentació diversa d'un aquarterament de la Guàrdia Civil de la demarcació de Barcelona, segons fonts de l'Audiència Nacional. L'operació ha estat denominada Cadera i no es descarten més detencions.L'operació sorgeix d'una denúncia de la Fiscalia, que ja va avisar que actuaria "amb contundència" contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podien atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic. Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'alt tribunal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)