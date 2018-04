El Suprem tomba una querella contra Lamela per prevaricació

La magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. Foto: Youtube

La sala segona del Tribunal Suprem ha tombat la querella per prevaricació que va presentar l'advocat Josep Asensio i Susqueda, contra la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. En aquest cas, el Suprem és el tribunal competent per jutjar magistrats de l'Audiència.Amb aquesta querella, el lletrat volia demostrar que Lamela havia prevaricat al dictar l'auto del 31 d'octubre del 2017, quan es va declarar competent per instruir la causa de rebel·lió contra els consellers de la Generalitat. A més, també considerava que s'havia comès prevaricació en la instrucció contra el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Turull i Josep Rull.Segons el Suprem, cap dels fets que s'indiquen en la querella comporten un il·lícit penal i, per tant, l'acusació de prevaricació es "gratuïta".Sobre el delicte de rebel·lió, el Suprem indica que "no els correspon en absolut entrar en aquest tràmit i controlar l'encert o el desencert de la qualificació". En aquest cas, apunta que només es valora si la jutge va actuar de forma "inequívocament arbitrària", un fet que descarten, i l'alt tribunal també recorda que ningú va reclamar la seva incompetència, tal com permet l'article 23 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.Pel que fa a la instrucció dels vuit consellers, el Suprem tampoc avala l'argument d'Asensio, que considerava que Lamela ja tenia "pre-adoptada" la decisió de donar suport al seu empresonament.

