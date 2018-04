La CUP crida a sortir al carrer per denunciar la persecució contra els CDR

Francesc de Dalmases (JxCat), Rubén Wagensberg (ERC) i Natàlia Sànchez (CUP), en roda de premsa Foto: Junts per Catalunya

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha comparegut aquesta tarda al Parlament per insistir que la campanya contra els CDR pretén construir un relat de "falsa violència per legitimar la repressió contra el moviment republicà i contra els col·lectius amb capacitat d'autoorganització". "És importantíssima la resposta que puguem donar a nivell popular", ha assegurat Sànchez, i ha fet una crida a sortir al carrer aquest vespre a les 20h, tal com han convocat els CDR, per denunciar la repressió de l'Estat. "Les detencions pretenen camuflar la violència de l'1-O i de l'ultradreta, que campa impunement pels nostres carrers", ha denunciat la diputada cupaire.Sobre el ple d'investidura, la CUP ha reiterat que s'abstindran en la votació del candidat Jordi Sànchez perquè consideren que el programa "no respon al mandat de l'1-O ni del 21-D i no incorpora un programa republicà". També ha recordat que el Parlament "ha estat acatant les alertes del poder judicial espanyol". "El Parlament va perdent sobirania cada dia", ha lamentat Sànchez, i ha instat la cambra a defensar els drets dels diputats i impulsar polítiques que beneficiïn la població. "Des del primer moment hem parlat de programa i de qüestions concretes, per exemple la revocació dels concerts educatius a les escoles que segreguen per sexe", ha reivindicat la diputada anticapitalista, i ha denunciat les decisions del ministre d'Educació espanyol sobre l'educació catalana.Sànchez ha informat també que aquest dimarts la CUP s'ha reunit a Berlín amb el president Carles Puigdemont amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat i abordar "qüestions sobre l'actualitat política i el procés judicial" que viuen les persones exiliades. Els cupaires han reiterat a Puigdemont el seu compromís amb la seva investidura i durant la trobada s'han tractat estratègies d'internacionalització de la qüestió catalana per fer front a la repressió. "Tota solució política ha de passar sempre pel dret a l'autodeterminació", ha deixat clar la diputada.Aquest migdia, les formacions independentistes han comparegut conjuntament per afirmar que "la democràcia espanyola està malalta". Aquest és el diagnòstic de JxCat, ERC i la CUP després de les detencions de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR). Tots tres han denunciat la "banalització del terrorisme" que està fent l'estat espanyol i han avançat que treballen per presentar una proposta de resolució de suport als CDR i que rebutgi la "persecució judicial" que està patint el moviment popular independentista.Segons Francesc de Dalmases, diputat de JxCat, "la història democràtica no s'entén sense iniciatives" com les que impulsen comitès republicans, i ha assenyalat que vincular-les amb el terrorisme és també una "falta de respecte" a les víctimes que l'han patit. És per això que ha recordat els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, que van deixar una quinzena de víctimes. Rubén Wagensberg, representant d'ERC, ha acusat l'Estat de voler "atemorir la ciutadania", i precisament per això ha reclamat "seguir als carrers" perquè la protesta està més justificada que mai.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)