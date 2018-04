VÍDEO Brussel·les tampoc té opinió sobre si tallar una carretera és terrorisme

Definición de terrorismo:

nombre masculino

1.

Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.

2.

Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.



I jo em pregunto:



A- Hi ha violencia? a on son els ferits o els morts?

B- Els CDR van armats?

C- Es preten destruir "el orden establecido"?

D- Hi ha algú a Catalunya que ha agafat por per les accions dels CDR?



I a la UE els hi pregunto:



«Artículo 1 bis Tratado de Lisboa C 306/11



La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia,

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las

personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una

sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.»



A- Per que la UE accepta que hi hagin presos politics a Espanya?

B- I els dret humans dels exiliats i presoners politics no conten? no es una raó de lluita?

C- Justicia y solidaritat a on és? a excepció de Belgica, Escocia, i Alemanya, poca cosa més...

D-Qui lluita pels principis democratics de la UE fora d'alguns eurodiputats? a on es la DRIVING FORCE" d'una UE que defen els seus valors etics i fundamental????



La crisis catalana ha sigut com una catarsis, un "rocking the boat" que espero serveixi per oxigenar la UE, si es que encara es viva...