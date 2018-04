​Les universitats catalanes utilitzaran energia 100% d'origen renovable

Vista aèria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Foto: Europa Press / UAB

Endesa començarà a subministrar energia elèctrica procedent al 100% de fonts renovables al grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), integrat per 23 entitats universitàries. En concret, es tracta de les principals universitats de Catalunya, així com de centres de recerca i parcs científics, a més de dues universitats de Madrid, per un import total de 60 milions d’euros durant dos anys. Amb aquest tipus d’iniciatives es fa palpable el compromís de totes les parts amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.L’adjudicació del subministrament d’electricitat en mitjana tensió, realitzada en modalitat de subhasta, és vigent fins a desembre del 2019 i prèviament va realitzar-se una homologació en format d’acord marc, prorrogable fins a quatre anys, en el qual el grup de compra ha posat en valor el servei i el valor afegit, com a complement al preu final adjudicat. Així, s’abastirà fins a un total de 215 GWh d’energia 100% renovable durant aquest primer any 2018 als 58 punts de subministrament de Catalunya i 54 GWh als 33 punts de Madrid, majoritàriament de la Universidad Compultense de Madrid.El subministrament d’electricitat obtinguda amb fonts d’energia renovable és una de les apostes mediambientals d’Endesa per utilitzar de manera sostenible els recursos naturals, que juntament amb l’eficiència energètica formen part de la política de sostenibilitat de la companyia. Aquesta energia s’obtindrà de tres tipus de tecnologia: la solar, l'eòlica i especialment la hidroelèctrica.L’acord també inclou servei d’assessorament, de manera que Endesa assignarà a un expert en mercats elèctrics per realitzar visites de seguiment on es tractaran temes relacionats com el contracte elèctric, com per exemple novetats regulatòries i d’impacte en la factura, evolució de mercats i tendències de futur o noves modalitats de contractació i de productes energètics complexes. A més, també s’organitzaran jornades sobre regulació o mercats energètics, així com –a petició de les entitats– estudis per poder implementar mesures d’eficiència energètica, informes mensuals d’evolució del mercat i orientació en aquelles gestions que s’hagin de fer a nivell de distribució, com poden ser ampliacions de potència o nous subministraments.Amb la subhasta del contracte elèctric, Endesa revalida la seva posició –des del 2015– com el principal proveïdor de subministrament d’energia a les universitats de Catalunya, així com de centres de Madrid, ja que també té el contracte de gas natural. En aquest cas, per un import de 7 milions d’euros anuals.Aquesta altra adjudicació ha suposat un total de 361 punts de subministrament distribuïts entre les 25 entitats universitàries i de recerca catalanes (amb un volum de 160 GWh) i les dues de Madrid (amb 65 GWh) adherides al grup de compra del CSUC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)