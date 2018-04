VÍDEO Tens cara a cara entre Rufián i Aguirre: «Acaba d'anomenar terroristes a càrrecs electes»

En la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular acaba de pasar esto entre @EsperanzAguirre y @gabrielrufian



Atentos a su regocijo alrededor del CDR y el terrorismo pic.twitter.com/CbGsdYVA7K — Bernat Castro #JosócCDR (@Berlustinho) 10 d’abril de 2018

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha comparegut aquest dimarts a la comissió d'investigació del Congrés dels Diputats sobre el presumpte finançament irregular del PP. La intervenció de l'exdirigent popular no ha deixat indiferent a ningú i ha donat peu a un tens cara a cara amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián. L'operació de la Guàrdia Civil contra els CDR per terrorisme i rebel·lió ha estat protagonista de l'intercanvi de retrets. El republicà ha estat molt incisiu en les seves preguntes a Aguirre sobre les irregularitats del PP. "És una llàstima que no em pregunti pels CDR perquè tenia preparada una resposta", li ha etzibat Aguirre.Rufián no ha refusat el cos a cos i li ha retret que "vostè és del Comitè de Defensa de l'IBEX-35, així que em puc imaginar la seva resposta". "Jo sóc del Comitè de Defensa de la Constitució i vostè de la República i resulta que els han detingut per terrorisme", ha respost l'expresidenta madrilenya.La tensió ha anat augmentant i el president de la comissió ha hagut d'intervenir en repetides ocasions fins al punt d'amenaçar d'expulsar de la sala al portaveu d'ERC a la cambra espanyola, qui ha acusat Aguirre d'anomenar terroristes a "càrrecs electes". "Si deixa de mirar el mòbil, m'entendrà. Seguim anomenant terroristes a qui ens dona la gana?", s'ha qüestionat Rufián.

