El PSC no participarà a la manifestació contra la repressió convocada per diumenge

El PSC no participarà a la manifestació contra la repressió i en defensa de la democràcia convocada per l'Espai Democràcia i Convivència , plataforma formada pels principals sindicats, com UGT i CCOO i les entitats independentistes ANC i Òmnium, entre d'altres. Els socialistes argumenten que en aquesta mobilització només se sent interpel·lada una de les parts i lamenten la "patrimonialització" del concepte de convivència que, sota el seu criteri, s'està produint.La dirigent socialista Eva Granados reconeix els "esforços" que estan fent els principals sindicats però recorden que, en el cas del PSC, ni tan sols els ha trucat el president del Parlament, Roger Torrent, per forjar el front antirepressiu que va demanar el passat 24 de març al Parlament. Aquell mateix dia, el líder del PSC, Miquel Iceta, va fer una crida a la "reconciliació", de la qual entenen que pot quedar exclosa tot un bloc que no se sent interpel·lat per la convocatòria d'aquest diumenge.La manifestació, segons els convocants, té caràcter "transversal", però la implicació d'UGT i CCOO no ha estat exempta de polèmiques internes dels sindicats. També ha generat incomoditat en alguns sectors el fet que l'ANC i Òmnium siguin les entitats que més autocars estan mobilitzant perquè consideren que es corre el risc de visualitzar-se com una reivindicació independentista.Els partits que sí que participaran a la manifestació són Junts per Catalunya, ERC, CUP i els "comuns", que aquest dimarts han tornat a reivindicar que cal sortir al carrer per visualitzar un front de caràcter "transversal".Amb nou líders independentistes a la presó i set dirigents més exiliats, entitats i sindicats es van conjurar per traçar una acció conjunta per defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania, que consideren vulnerats per part de l'Estat. Amb aquesta vocació es va presentar la plataforma Espai Democràcia i Convivència el passat 27 de març i va convocar la "gran manifestació" del 15 d'abril a les 11 del matí al Passeig de Gràcia de Barcelona per mostrar el rebuig de la societat catalana als empresonaments dels dirigents independentistes.Els convocants han demanat recuperar en aquesta mobilització l'"esperit" de l'Assemblea de Catalunya i la transversalitat que es va visualitzar a la manifestació del 10 de juliol del 2010 en contra de la sentència de l'Estatut, en la qual sí van participar els socialistes amb el president José Montilla al capdavant. L'objectiu, recull el manifest de convocatòria, és donar una "resposta unitària" en defensa de les institucions, els drets fonamentals i el "dret del poble català a decidir els seu futur". El diàleg, asseguren, tant a dins de Catalunya com amb l'Estat ha de ser la via per afrontar aquest moment de "retrocés" en drets i llibertats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)