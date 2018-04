La Guàrdia Civil trasllada a Madrid la detinguda dels CDR per terrorisme i rebel·lió

La Guàrdia Civil, al domicili d'una de les detingudes Foto: ACN

Tall dels CDR a l'AP-7 a Figueres. Foto: Josep M. Montaner

La Guàrdia Civil trasllada a Madrid la detinguda dels CDR aquest matí a Viladecans (el Baix Llobregat) per tal d'entregar-la a l'Audiència Nacional . L'operació policial és fruit d'una denúncia de la Fiscalia de l'alt tribunal i imputa els delictes de terrorisme, sedició i rebel·lió per una dona a qui consideren "coordinadora" dels comitès en defensa de la república. Se l'acusa d'encapçalar talls de carretera i sabotejar peatges durant la Setmana Santa.La detinguda és una veïna de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'operació tornada de les vacances. L'àudio, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.L'arrest s'ha produït a quarts de dotze del migdia quan la jove ha sortit emmanillada del seu domicili. Els agents se l'han emportat dins d'un turisme cap el jutjat de l'Audiència Nacional a Madrid. No obstant això, la Guàrdia Civil ja s'havia personat abans de les 8.00 del matí al seu domicili, on ha realitzat un extens escorcoll, i s'ha endut diversa documentació i un ordenador portàtil.D'altra banda, des de quarts de vuit del matí, veïns d'Esplugues de Llobregat han vist com hi havia agents de la Guàrdia Civil al carrer Lluís Millet, tot i oficialment no s'ha arribat a practicar una segona detenció que sí que s'havia apuntat. Alguns mitjans precisen que aquesta segona detenció no s'ha produït perquè no s'hauria trobat la persona dins del domicili. De fet, i arran de la presència policial, diverses persones s'han concentrat davant de l'habitatge per donar-li suport.En paral·lel, els Mossos han detingut sis persones més, membres dels CDR de Malgrat de Mar, Arenys de Munt, Dosrius, Pont de Vilomara i Solsona, acusats de trencar el cordó policial al Parlament el 30 de gener, dia en el qual Carles Puigdemont havia de ser investit. La policia catalana els ha detingut entre les 8.00 i les 9.00 del matí, quan han passat a disposició policial, acusats de delictes d’atemptat als agents de l'autoritat, desordres públics i desobediència. Tots ja estan en llibertat, a l'espera que siguin citats pel jutjat d'instrucció corresponent.Les dues persones de Malgrat de Mar han estat traslladades a la comissaria de Pineda, el detingut d'Arenys de Mar ha anat a dependències d'aquesta localitat, el de Dosrius a la comissaria de Mataró, un ha anat a la comissaria de Solsona i el darrer al Pont de Vilomara, que ha estat portat a la comissaria de Manresa.Segons fonts de la investigació, l'operació dels Mossos es produeix en el marc d'unes diligències policials separades de les que porta a terme la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional espanyola. De fet, les mateixes fonts asseguren que aquestes detencions no tenen relació amb cap investigació sobre els CDR que es porta a terme des de Madrid, i que no han estat ordenades per cap jutge, ja que és una investigació policial oberta pels fets del 30 de gener.La coincidència de les dues operacions policials ha encès el rebuig de dirigents polítics i dels mateixos membres del CDR a les detencions . "Només falta que els acusin de disparar a Kennedy", ha afirmat en una piulada el líder de Podem, Pablo Iglesias. També ha reaccionat la cupaire Mireaia Boya, o l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonés, entre d'altres.A més, s'han convocat concentracions davant els ajuntaments de les quatre capitals de demarcació aquest vespre a les 20 hores. Els Comitès han fet una crida a la ciutadania per omplir la Plaça Sant Jaume (Barcelona), la Plaça La Pau (Lleida), a la Plaça del Vi (Girona) i davant l'Estàtua dels Despullats (Tarragona).

