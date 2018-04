El PSC no veu «motius per aplicar legislació antiterrorista» contra els CDR

El PSC considera que no hi ha "motius per aplicar legislació antiterrorista" contra els CDR. Amb tot, la portaveu socialista, Eva Granados, considera que les actuacions dels Comitès de Defensa de la República són "condemnables políticament" i que "possiblement algunes de les seves actuacions siguin condemnables penalment". Amb tot, el PSC reivindica que cal tenir "cura" a l'hora d'aplicar certes figures jurídiques com l'antiterrorista just el dia en què s'han produït detencions de membres dels comitès.En tot cas, Granados ha demanat "prudència" perquè encara no disposen de tota la informació sobre les actuacions dels CDR. "No compartim ni la ideologia ni molts dels actes dels CDR", ha dit la dirigent socialista, que no ha volgut entrar en la definició de "comandos" que han fet dirigents socialistes. Granados ha subratllat que el seu partit ha considerat "desproporcionada" la presó preventiva dels dirigents independentistes i el fet que el Tribunal Suprem els investigui per un delicte de rebel·lió.Amb tot, el PSC denuncia les pintades que reben les seves seus i "l'assenyalament" que pateixen els dirigents d'alguns partits com el seu. També Ciutadans ha denunciat aquest fet, malgrat que el seu portaveu adjunt, Fernando de Páramo, sí s'ha referit als CDR com a "comandos", tot i que ha esquivat vincular-los al terrorisme.Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han comparegut conjuntament per denunciar la "banalització del terrorisme" que està fent l'estat espanyol. Els tres grups treballen també per presentar una proposta de resolució perquè el Parlament se solidaritzi amb els CDR i rebutgi la "persecució judicial" que està patint el moviment popular independentista.

