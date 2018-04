El TC admet a tràmit el recurs de Forcadell i Simó per tornar la causa al TSJC

Carme Forcadell i Anna Simó, després d'una declaració al TSJC. Foto: Adrià Costa

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès per unanimitat el recurs d'empara de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exsecretària primera Anna Simó perquè la seva causa deixi de ser jutjada al Tribunal Suprem i retorni al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les dues dirigents -la primera, encara diputada i empresonada des del 23 de març - són acusades de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i reclamen ser jutjades a Catalunya, on presumptament haurien comès aquestes accions.Així, l'alt tribunal ha admès que "concorre una especial transcendència constitucional en afectar el recurs a una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina del tribunal", motiu pel qual estudiarà la petició. Forcadell i Simó van al·legar que el Suprem vulnera l'article 24.2 de la Constitució i el dret a un judici just, contemplat a l'article 6 de la Convenció Europea dels Drets Humans. Ara, aquest tribunal té un màxim de deu dies per enviar la documentació del cas i comparèixer davant del TC per al·legar les raons per les quals el va assumir, si ho considera oportú.Les exmembres de la mesa ja van presentar un recurs de súplica al Suprem que va ser desestimat i, segons defensen, els possibles delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics pels quals estan acusades s'haurien comès exclusivament dins de Catalunya i, per tant, el tribunal responsable seria el TSJC, com ho va ser pel procés participatiu del 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.

