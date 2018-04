Els llibreters pronostiquen més vendes per Sant Jordi perquè torna a ser laborable

Un home fulleja un llibre en una parada de Sant Jordi. Foto: Juanma Peláez

El president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, i la presidenta del Gremi de Llibreters, Mª Carme Ferrer Foto: Francesc Cusí

Pocs dies abans de Sant Jordi, els llibreters de Catalunya comencen a escalfar motors perquè la diada d'aquest any sigui un èxit. El Gremi de Llibreters i la Cambra del Llibre preveuen una diada més que "positiva", pel fet que la jornada cau en jornada laborable. La presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, ha assegurat que "serà un Sant Jordi bo, ja que, en ser dilluns, també s'aprofitarà el cap de setmana anterior per comprar llibres". El repte és repetir o millorar els resultats de l'any anterior, quan es van vendre més d'un milió i mig de llibres, un 4% més que el 2016.Segons Ferrer, el fet que la jornada torni a ser en dia laborable "potencia la participació i la compra de llibres per part del públic". El president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, creu que es poden millorar els resultats dels anys anteriors sempre que "el temps acompanyi". A més, Tixis també destaca l'esforç dels llibreters, editors, distribuïdors i impressors perquè el dia de Sant Jordi "tothom trobi el llibre que l'està esperant". Des del Gremi de Llibreters, consideren que any rere any aquesta celebració s'ha convertit en una festa de país. "Som l'enveja de molts països", assegura la presidenta del gremi.Un dels problemes que comporta la celebració del dia de Sant Jordi és la saturació de gent en les zones on hi ha una concentració més gran de parades. És per aquest motiu que, aquest any, a Barcelona, s'habilitaran nous espais al centre de la ciutat. S'incorporaran parades al carrer del Consell de Cent, entre la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia, i a l'avinguda Diagonal a la mateixa alçada. L'objectiu és oferir el mateix nombre de parades en un circuit més gran. Aquestes mesures s'han pres per facilitar el passeig entre parades, alhora que es descongestionarà zones saturades per afavorir la mobilitat i la seguretat.Amb motiu de l'Any del Turisme Cultural, el Gremi de Llibreters de Catalunya ha programat amb l'Agència Catalana del Turisme diferents accions per fer conèixer la celebració de Sant Jordi arreu del món. El mateix dia 23 d'abril s'ha convidat un grup de mitjans de comunicació i periodistes internacionals amb l'objectiu que gaudeixin i visquin en primera persona la diada de Sant Jordi. El director executiu de l'Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, ha afirmat que volen "associar la marca Catalunya amb els valors de Sant Jordi". "L'objectiu és exportar la festa a la resta del món”, ha afegit.

