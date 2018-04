Els «comuns» denuncien la «barbaritat» que suposa vincular els CDR amb el terrorisme

Actuació contundents dels Mossos contra una acció dels CDR Foto: Adrià Costa

Marta Ribas, portaveu parlamentària adjunta de Catalunya en Comú Podem, ha denunciat aquest dimarts la "barbaritat" que suposa acusar de terrorisme membres dels comitès de defensa de la República (CDR) detinguts. "Són delictes injustificats per aquells que exerceixen el dret a la portesta. Això és un atac a aquest dret", ha ressaltat Ribas, que ha demanat una participació massiva en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona, convocada per l'Espai Democràcia i Convivència "Banalitzar els delictes de terrorisme no fa cap favor a la democràcia espanyola. Seguir amb la judicialització no és cap via de solució. La situació requereix diàleg i solucions polítiques, perquè cada dia estem més lluny. Seguirem insistint que la solució només vindrà pel diàleg. Emplacem tothom a donar una resposta clara, contundent i transversals a la vulneració de drets i a les llibertats", ha indicat Ribas, que s'ha obert a votar la proposta de resolució que presentaran Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP en les properes hores per tal de votar en el proper ple."La democràcia espanyola està malalta". Aquest és el diagnòstic que fan els grups independentistes després de les darreres detencions de membres dels CDR. JxCat, ERC i la CUP han comparegut conjuntament per denunciar la "banalització del terrorisme" que està fent l'estat espanyol. Els tres grups treballen també per presentar una proposta de resolució perquè el Parlament se solidaritzi amb els CDR i rebutgi la "persecució judicial" que està patint el moviment independentista.Segons Francesc de Dalmases, diputat de JxCat, "la història democràtica no s'entén sense iniciatives" com les que impulsen comitès republicans, i ha assenyalat que vincular-les amb el terrorisme és també una "falta de respecte" a les víctimes que l'han patit. És per això que ha recordat els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, que van deixar una quinzena de víctimes. Rubén Wagensberg, representant d'ERC, ha acusat l'Estat de voler "atemorir la ciutadania", i precisament per això ha reclamat "seguir als carrers" perquè la protesta està més justificada que mai.Natàlia Sànchez, diputada de la CUP per Girona, ha criticat el relat de "falsa violència" que fa servir la justícia espanyola per encausar ciutadans vinculats al procés, i ha advertit que l'estratègia de l'Estat passa perquè la por "paralitzi" la ciutadania. Sànchez ha fet costat a les mobilitzacions que ja hi ha convocades i ha volgut desvincular la unitat per defensar els CDR al Parlament de les negociacions per la investidura.L'Audiència Nacional ha iniciat aquest matí una operació contra els CDR i, de moment, la Guàrdia Civil ha detingut almenys una persona acusada de terrorisme, sedició i rebel·lió. Es tracta d'una dona de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'última operació tornada. El document, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general -a l'estil de les del 3 d'octubre i el 8 de novembre- d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.En paral·lel, els Mossos han detingut sis persones més, membres dels CDR de Malgrat de Mar, Arenys de Munt, Dosrius, Pont de Vilomara i Solsona, acusats de trencar el cordó policial al Parlament el 30 de gener, dia en el qual Carles Puigdemont havia de ser investit . La policia catalana els ha detingut entre les 8.00 i les 9.00 del matí, i actualment es troben en diferents comissaries, acusats de delictes d’atemptat als agents de l'autoritat, desordres públics i desobediència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)