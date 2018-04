L'independentisme venç en l'opinió pública mundial, segons el «think tank» més influent de l'Estat

El president rel Reial Institut Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha admès aquest dimarts que, a l'hora de treballar amb l'opinió pública internacional, els independentistes catalans "han fet una tasca reeixida" enfront dels unionistes: "Nosaltres ens hem quedat endarrerits, almenys en alguns països concrets". Elcano és el think tank més influent de l'Estat, en què hi són presents figures independents i exmembres de diversos governs, i que té un patronat amb el rei Felip VI com a president d'honorLamo de Espinosa ha distingit el treball amb les opinions públiques del que s'ha fet amb els governs estrangers perquè, al seu parer, la diplomàcia espanyola sí que ha tingut un "èxit rotund" a l'hora d'"alinear" als ministeris d'Afers Exteriors d'altres països, de manera que "pràcticament cap país ha fet cap reconeixement". Preguntat sobre si Elcano pot col·laborar amb el govern espanyol en aquesta tasca, ha dit que el que sí que fa és mantenir trobades amb altres think tanks, a Washington, Nova York, Londres, Berlín i París per explicar les posicions espanyoles, a més d'atendre a periodistes estrangers a Espanya.El president d'aquest centre d'estudis s'ha expressat així en declaracions a la residència de l'ambaixador francès, abans de presentar els resultats de l'enquesta "Europa vista des d'Espanya i França" realitzada per Elcano i l'Associació Diàleg.L'enquesta revela que el suport a la UE és més gran a Espanya que a França -62% de suport a Espanya i 40% a França-, però el president d'Elcano admet que aquest es pot ressentir arran de l'actitud dels jutges alemanys sobre Carles Puigdemont i les declaracions del govern alemany sobre això, perquè creu que "ha causat molt malestar a Espanya".Així, ha demanat esperar a veure "quin abast té" i què decideixen finalment els jutges sobre Puigdemont (si li lliuren Espanya perquè sigui jutjat per malversació, una vegada que han descartat el de rebel·lió), perquè assumeix que "pot ser molt important i podria crear una fissura en aquest europeisme tan marcat dels espanyols ".No obstant això, aquesta enquesta, que es va realitzar entre mil persones a cada país, entre finals de febrer i mitjans de març, no recull l'impacte del procés català en l'opinió pública general sobre les institucions europees. Menys encara en el cas francès perquè, segons ha explicat, encara no havia tingut "repercussió internacional seriosa".

