Jordi Sànchez demana permís a Llarena per assistir al ple d'investidura

Jordi Sànchez Foto: Adrià Costa

El candidat a presidir la Generalitat de Catalunya, Jordi Sànchez, ha demanat aquest dimarts al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, poder sortir de la presó per poder acudir aquest divendres al ple d’investidura del Parlament.La defensa de l’expresident de l’ANC ha registrat aquest matí un escrit demanant al magistrat de l’alt tribunal permís per acudir a la sessió convocada pel president del Parlament, Roger Torrent, per aquest divendres a les 10 h. del matí, després d'una ronda telefònica exprés celebrada entre divendres i dissabte i de la qual en va extreure que Sànchez és el candidat "amb més suport".El número dos de Junts per Catalunya (JxCat), empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, va acceptar dijous l'encàrrec del seu grup parlamentari i ara afronta aquesta responsabilitat per segona vegada. A principis de març, el Tribunal Suprem li va impedir assistir a la cambra per ser investit, fet que va obligar a pensar en una alternativa finalment encarnada per Jordi Turull , ara empresonat a Estremera. .En essència, és el jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, qui té a les mans la presència de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a l'hemicicle per sotmetre's a la votació. JxCat vol aprofitar el que anomenen "finestra d'oportunitat" que ha brindat el comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, encarregat d'admetre a tràmit la demanda de Sànchez i de situar Espanya en la tessitura de "garantir" els seus drets polítics com a mesura cautelar.

Carta de Jordi Sànchez a Llarena by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)