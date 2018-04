Cs lamenta que l'independentisme no condemni «la violència dels comandos dels CDR»

Ciutadans lamenta que l'independentisme no condemni la "violència dels comandos dels CDR". El portaveu adjunt del partit taronja, Fernando de Páramo, ha esquivat pronunciar-se sobre si considera que les accions dels Comitès de Defensa de la República es poden emmarcar o no dins d'un delicte de "terrorisme" però ha demanat a tots els partits que rebutgin la violència.Això sí, Cs només ha condemnat amb rotunditat les accions que estan sent investigades judicialment i ha esquivat pronunciar-se sobre les agressions per part de col·lectius d'ultradreta o dels ferits per les càrregues policials de l'1-O. "Cal acceptar les decisions judicials i les investigacions que estan en marxa. Jo no diré a la Fiscalia i els jutges què han de fer", ha respost el diputat de Ciutadans.De Páramo ha recordat les pintades que pateixen les seus de Ciutadans, PSC o PP i "l'assenyalament" del qual asseguren que estan sent víctimes els seus dirigents, així com les declaracions de persones non grata que s'aproven a alguns consistoris. "Ens provoca tristesa i decepció que hi hagi partits que no ho condemnin", ha dit.Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han comparegut conjuntament per denunciar la "banalització del terrorisme" que està fent l'estat espanyol. Els tres grups treballen també per presentar una proposta de resolució perquè el Parlament se solidaritzi amb els CDR i rebutgi la "persecució judicial" que està patint el moviment popular independentista.L'Audiència Nacional ha iniciat aquest matí una operació contra els CDR i, de moment, la Guàrdia Civil ha detingut almenys una persona acusada de terrorisme, sedició i rebel·lió. Es tracta d'una dona de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'última operació tornada. El document, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general -a l'estil de les del 3 d'octubre i el 8 de novembre- d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.En paral·lel, els Mossos han detingut sis persones més, membres dels CDR de Malgrat de Mar, Arenys de Munt, Dosrius, Pont de Vilomara i Solsona, acusats de trencar el cordó policial al Parlament el 30 de gener, dia en el qual Carles Puigdemont havia de ser investit . La policia catalana els ha detingut entre les 8.00 i les 9.00 del matí, i actualment es troben en diferents comissaries, acusats de delictes d’atemptat als agents de l'autoritat, desordres públics i desobediència.

