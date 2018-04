Zoido: «Que el jutge alemany m'expliqui què entén per violència perquè no ho entenc»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha valorat la decisió del tribunal alemany de deixar en llibertat sota fiança Carles Puigdemont i descartar la rebel·lió . Segons el membre del govern espanyol, va existir violència i els informes de Guàrdia Civil, policia espanyola i Mossos "acrediten més de 300 actes violents". "Preferiria que el jutge alemany m'expliqués què entén per violència perquè no ho entenc", ha manifestat.Zoido sosté no només que hi va haver rebel·lió sinó que els "actes violents es van pagar amb diner públic". Per això, afirma que el Tribunal Suprem enviarà tota la documentació que calgui a Alemanya per demostrar la malversació. En aquesta línia, s'ha mostrat convençut que l'euroordre contra Puigdemont "es complirà" i serà "satisfactòria per a Espanya". "S'ha exercit violència i hi ha informes detallats que ho acrediten", ha reblat.En declaracions a Telecinco, Zoido ha posat alguns exemples del que considera violència, tals com els actes de la conselleria d'Economia, "pintades i llançament d'artefactes explosius" a dependències de la Guàrdia Civils, o "centenars d'escratxes" a policies.D'altra banda, Zoido augura que la candidatura de Jordi Sànchez no prosperarà i no serà investit al ple de divendres. A més, ha demanat a les forces independentistes que "recapacitin" i apostin per un candidat que no tingui causes judicials pendents. Segons el ministre, tornar a proposar Sànchez "entra en la fase de provocació més que en la de resoldre problemes". També ha justificat que Rajoy "desitja recuperar la via del diàleg" però diu que ha de ser sempre "dins la llei".

