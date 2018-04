El «Diari de Sabadell» torna als quioscos després del canvi de propietat

La portada del nou diari. Foto: Albert Segura

El Diari de Sabadell ha tornat avui als quioscos, amb força expectació, segons s'ha pogut veure a peu de carrer. El rotatiu surt després d'una setmana de dol després del tancament de l'anterior etapa, amb poques novetats en la maquetació, però sí en la redacció.Seguint una línia ara per ara continuista respecte l'anterior etapa, la redacció s'ha renovat, amb el manteniment d'històrics com el periodista esportiu Pere Figueras, però integrant altres periodistes de l'àmbit local que ja han treballat en altres mitjans de la ciutat. No obstant, encara no hi figura un director o directora.Una altra novetat és el fitxatge del fins ara director del Diari, Josep Mercadé, ara com a col·laborador a l'espai d'opinió, que estrena juntament amb el nou editor i co-fundador de la nova editora, Novapress Edicions, Marc Basté, que dibuixa la intencionalitat de la nova etapa que encara el diari. També destaca que el diari és, com a mínim en la seva primera publicació, íntegrament en català.

