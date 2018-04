Seat no marxarà de Catalunya encara que sigui independent

El president de Seat, Luca de Meo, ha afirmat aquest dilluns que l'empresa no marxarà de Catalunya encara que es declari la independència. “Estem molt orgullosos de ser de Barcelona, hem dedicit quedar-nos al nivell que ens pertany, sense jutjar el que hauria de dir el poble o les autoritats públiques”, ha dit en el marc d'una conferència organitzada per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (Sebap) quan, en el torn de preguntes, Luis del Olomo li ha demanat per la situació política a Catalunya.

“El meu objectiu és protegir el treball, potser fitxar més gent i que l'activitat sigui la que tenim, la major de la nostra història l'any passat”, ha afegit. I ha conclòs: "Fins al moment en què no impacti aquesta discussió, que respecto, no necessitem parlar del tema".En clau purament econòmica, el president de Seat ha destacat la importància del sector automobilístic per a la indústria que genera "més de 250.000 llocs de treball directes i prop de dos milions indirectes". També ha recordat el bon moment de la companyia que lidera, que l'any passat va vendre més de 468.000 vehicles, amb un benefici de 281 milions d'euros.També ha afirmat que Seat és el 0,8% del Producte Interior Brut (PIB) de l'Estat i la seva activitat representa gairebé un 3% de les exportacions. Segons les dades de De Meo, per cada treballador de Seat es generen set llocs de treball indirectes.L'acte, presidit per Isidre Fainé, president de CriteriaCaixa i de la Fundació Bancària la Caixa, ha servit també perquè el president de Seat expliqués que la innovació és "clau" per a la indústria estatal i per a la societat en general i perquè recordés que l'any passat la companyia automobilística va invertir 962 milions d'euros en I+D, el 10% dels ingressos totals.Altres reptes de futur passen per les "exigències mediambientals", i en aquest sentit ha augurat que els propers 25 anys estaran marcats per la "necessitat de reduir a gairebé la meitat" les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera, una bona part de les quals generades pel parc automobilístic.

