L'independentisme denuncia la «banalització del terrorisme» amb la persecució dels CDR

"La democràcia espanyola està malalta". Aquest és el diagnòstic que fan els grups independentistes després de les darreres detencions de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR). Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han comparegut conjuntament per denunciar la "banalització del terrorisme" que està fent l'estat espanyol. Els tres grups treballen també per presentar una proposta de resolució perquè el Parlament se solidaritzi amb els CDR i rebutgi la "persecució judicial" que està patint el moviment popular independentista.Segons Francesc de Dalmases, diputat de JxCat, "la història democràtica no s'entén sense iniciatives" com les que impulsen comitès republicans, i ha assenyalat que vincular-les amb el terrorisme és també una "falta de respecte" a les víctimes que l'han patit. És per això que ha recordat els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, que van deixar una quinzena de víctimes. Rubén Wagensberg, representant d'ERC, ha acusat l'Estat de voler "atemorir la ciutadania", i precisament per això ha reclamat "seguir als carrers" perquè la protesta està més justificada que mai.Natàlia Sànchez, diputada de la CUP per Girona, ha criticat el relat de "falsa violència" que fa servir la justícia espanyola per encausar ciutadans vinculats al procés, i ha advertit que l'estratègia de l'Estat passa perquè la por "paralitzi" la ciutadania. Sànchez ha fet costat a les mobilitzacions que ja hi ha convocades i ha volgut desvincular la unitat per defensar els CDR al Parlament de les negociacions per la investidura.Cal recordar que la Guàrdia Civil ha detingut una dona vinculada als CDR acusada de terrorisme i rebel·lió mentre que els Mossos d'Esquadra n'ha arrestat sis més que ja han quedat amb llibertat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)