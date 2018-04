La mesa ajorna la decisió definitiva sobre el vot delegat de Puigdemont

Reunió de la mesa del Parlament d'aquest dimarts. Foto: ACN

La delegació del vot de Carles Puigdemont encara cueja a la cambra catalana. La mesa de la cambra, que s'ha reunit aquest dimarts al matí, decidirà en els propers dies si manté vigent aquest mecanisme per tal que el president a l'exili participi en els plens a distància, segons assenyalen fonts parlamentàries. La decisió es prendrà abans del proper ple, fixat en principi per divendres, malgrat que està en l'aire perquè depèn del Tribunal Suprem si Jordi Sànchez es pot sotmetre a la investidura . Si el ple es manté, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha compromès a resoldre definitivament la qüestió abans de divendres davant les peticions de revocació de Ciutadans i del PP.JxCat va demanar la delegació de vot poc després que el seu líder fos detingut després de travessar la frontera alemanya i empresonat a Neumünster, i la va poder exercir en el ple de la setmana passada malgrat les protestes de l'oposició. Al cap de poques hores, el president a l'exili va ser alliberat per la justícia alemanya -que va descartar, de passada, el delicte de rebel·lió -, però les mesures cautelars -no pot sortir del país germànic- fan que Puigdemont segueixi defensant el dret a votar a distància.Aquesta circumstància és vital de cara a una futura investidura, perquè amb el vot del president a l'exili l'independentisme i l'oposició estan empatats a 65 vots. Si a Toni Comín se li acceptés la delegació, el resultat en segona votació ja seria favorable als interessos de JxCat i ERC, tenint en compte que la CUP s'abstindrà en qualsevol dels escenaris que no siguin el de fer Puigdemont president. En cas que Comín no pugui delegar el sufragi, els republicans abordaran la possibilitat de fer-lo renunciar a l'escó La cita de la mesa també ha servit per abordar les esmenes a la reforma de la llei de la Presidència impulsada per la llista del president. S'han admès a tràmit amb els vots de la majoria independentista, així com també les que ha fet el PP. Aquesta iniciativa es recorrerà al Consell de Garanties Estautàries (CGE) al llarg dels propers dies per part de Ciutadans, el PP i el PSC, si es compleix amb el calendari previst.Durant la reunió de la mesa també s'ha debatut la creació de la comissió d'investigació sobre el presumpte espionatge dels Mossos, la qual rep el suport de Ciutadans, el PSC, els "comuns" i el PP. El ple ha de decidir de manera definitiva sobre la posada en marxa d'aquest mecanisme parlamentari.

