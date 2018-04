Espanyolistes arranquen l'estelada i les pancartes dels presos de l'Ajuntament de Berga

Aspecte de la façana de l'Ajuntament de Berga aquest matí. Foto: Montse Venturós/Twitter

L’espanyolisme a Berga, avui, retirant estelada balcó ajuntament, pancartes i demés. No recorden que som un poble determinat, que no defallirem, no acatarem, no callarem, no obviarem. Hi serem. Dempeus, amb dignitat i el cap ben alt. Fins la victòria! pic.twitter.com/BqFintTYeq — Montse Venturós (@venturosm) 10 d’abril de 2018

El balcó de l'Ajuntament de Berga s'ha llevat aquest dimarts amb un aspecte diferent del que lluïa fins ara. L'alcaldessa Montse Venturós ha denunciat a Twitter a primera hora del matí que l'espanyolisme n'ha retirat l'estelada i n'ha arrancat la pancarta i llaços grocs que lluïa a favor de la independència i dels presos polítics.Montse Venturós ha expressat a les xarxes socials que "no recorden que som un poble determinat, que no defallirem, no acatarem, no callarem, no obviarem" i ha afegit que "hi serem. Dempeus, amb dignitat i el cap ben alt".L'estelada oneja a la façana del consistori, que no llueix cap altra bandera, per un acord de ple de 6 de desembre de 2012. L'alcaldessa de Berga té, de fet, oberta una causa per no haver despenjat l'estelada durant la campanya electoral del 27 de setembre i les eleccions espanyoles del 20 de desembre de 2015 . Les últimes setmanes al balcó també s'hi havien col·locat diversos llaços grocs i una gran pancarta per la llibertat dels presos polítics.

