​Felipe no va a TV3 perquè no vol que l'utilitzin d'excusa

El senyor ens va deixar també algunes perles més. Com ara la plantofada a ABC: "Se li ha d’agrair el seu estrabisme funcional"

“Junqueras debería estar fuera de la cárcel, pero no es un preso político” #FelipeSalvados pic.twitter.com/a54vfvauBO — Salvados (@salvadostv) 8 d’abril de 2018

Se n’ha de tenir de poca vergonya i de cara dura. No té ni idea de què parla i es limita a escampar aquesta mena d’intoxicacions

Aquest home genera una espècie de magnetisme irracional que més enllà de la seva altura o baixesa política fa que vulguis saber què pensa sobre les coses. Ja dic que es tracta d’una realitat sense excessives explicacions perquè si et poses a furgar una mica de seguida apareixen clarobscurs que enterboleixen el personatge. Diuen que va ser un bon president del govern espanyol, com a mínim a estones. Tinc els meus dubtes perquè l’ombra dels Gal mai li ha donat la gana de disipar-la del tot, la cultura del pelotazo és ben bé seva, escoltar avui en dia alguns dels seus exministres fa venir ganes de tancar-se dins d’una cova i no sortir-ne mai més...I aquesta vegada va fer llufa. El periodista li va voler injectar l’aureola d’oracle, d’expolític amb visió d’estat i gran capacitat d’anàlisi i el senyor va quedar una mica retratat. Quedava clar que l’entrevista s’havia fet abans de la sortida de la presó de Carles Puigdemont i que les previsions de González al respecte no havien afinat gaire la punteria. Es va penjar una medalla, però, a criteri seu el delicte comès no té a veure amb la rebel·lió.Home, vols dir? El que va quedar més clar de tot és que si depèn d’ell el PSOE no té cap mena d’intenció de recolzar cap moció de censura per a fer fora Rajoy de la presidència del govern central. Si això és opinió pròpia... El senyor ens va deixar també algunes perles més. Com ara la plantofada a ABC: “Se li ha d’agrair el seu estrabisme funcional” i la lamentable consideració sobre TV3.“Vostè veu TV3?”, li va etzibar Évole. Va quedar clar que no. “I l’han convidat?”. “Sí”. “I per què no hi va?”. “Perquè no m’agrada que em facin servir d’excusa”. És exactament el mateix argument que utilitza el PP i els seus tertulians acòlits: no anar a TV3 perquè no volen constar com a quota, com a coartada per a justificar la seva pluralitat. Se n’ha de tenir de poca vergonya i de cara dura. No té ni idea de què parla i es limita a escampar aquesta mena d’intoxicacions.Va respondre que ja es veuria. I el periodista que li va recordar que el govern que ell presidia va indultar el general Armada, responsable del cop d’estat del 23-F. “Ah si? No me’n recordava. Però tot i així vostè creu que el 1988 hi havia encara risc de soroll de sabres?”.Per a properes ocasions és possible que me l’estalviï.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)