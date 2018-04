Barcelona rebutja la proposta de Colau per estendre el tramvia

Colau abans de començar el ple on s'ha votat el tramvia. Foto: Jordi Bes

Xavier Trias i Alfred Bosch abans de començar el ple. Foto: Jordi Bes

El ple extraordinari de Barcelona d'aquest dimarts ha certificat el que ja estava cantat: el rebuig a la proposta del govern d'Ada Colau per estendre el tramvia al tram de l'avinguda Diagonal entre Glòries i Verdaguer , i que s'afegeix al de les preguntes de la multiconsulta sobre l'aigua . El projecte només ha rebut el vot a favor del govern de Barcelona en Comú, i també del PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates). Tota la resta de l'oposició s'ha posicionat en contra: el Grup Demòcrata -el PDECat-, Ciutadans, ERC, el PP i la CUP.El que ha rebutjat el ple és la proposta de protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per activar els tràmits pendents per fer les obres i pactar el model de gestió. Encara que hagi quedat tombat, Colau ha afirmat que seguiran defensant el projecte perquè el veu "com una qüestió de drets fonamentals", especialment de la mobilitat dels barris del Besòs, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, s'ha mostrat convençuda que "Barcelona tindrà un tramvia metropolità i públic" tot i el bloqueig polític. El govern i ERC, a qui l'equip de l'alcaldessa ha pressionat intensament per salvar el projecte, s'han intercanviat acusacions mútues de ser els responsables d'evitar que el projecte prosperi.El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha criticat al govern perquè, "en comptes de treballar, s'han dedicat a fer campanyeta", en al·lusió a la pressió que han rebut els republicans perquè hi donin el vistiplau. Ha destacat que han dit "mil cops" que no estan en contra del tramvia, i ha reconegut que "tindria un impacte positiu a nivell social i ambiental", si bé "no tant" com diu el govern, ha asseverat. Coronas ha reiterat el principal argument per dir "no" el projecte: el rebuig a una inversió pública d'uns 200 milions d'euros perquè l'empresa privada Tram i els seus inversors "dupliquin els beneficis".La rèplica de Sanz ha estat marcada perquè s'acosten les eleccions municipals, que se celebraran d'aquí a un any. "Qui porta tres anys bloquejant el tramvia són vostès", ha retret als republicans, i els ha advertit que el rebuig a un projecte "digne" de mobilitat "invalida" el líder republicà, Alfred Bosch, com a candidat als comicis. Bosch, que no ha intervingut en aquest punt del ple, ja ha estat ratificat com a tal en unes primàries del seu partit on només es va presentar ell.La responsable d'Urbanisme li ha criticat que no té projecte i que hagi actuat per partidisme. "Prefereixen que Fernández Díaz, Carina Mejías i el lobby del cotxe els aplaudeixin", ha agregat. Coronas s'ha preguntat: "Quants insults més ens han de dir perquè canviem d'opinió?". El republicà ha titllat d'actuació política "patètica", i ha assegurat que "serà ERC" la garantia que algun dia s'uneixin els tramvies.El líder socialista, Jaume Collboni, ha lamentat que Colau "ha posat el tramvia de nou en via morta", i ha explicat que ha votat a favor "per coherència històrica". Francina Vila (PDECat) considera que la votació era "un brindis al sol" i "un altre fracàs del dogmatisme del govern". Koldo Blanco (Cs) ha assegurat que donen suport al tramvia, però no així de precipitadament i quan hi ha altres prioritats. "No és el projecte de la majoria dels barcelonins", ha indicat. Alberto Fernández Díaz (PP) opina que si el consistori el financés, tornaria "a fer de caixer de la Generalitat". María José Lecha (CUP) critica que BComú ha intentat treure rèdit polític i ha tornat a reclamar que sigui 100% de gestió pública.Malgrat tota la pressió exercida sobre ERC de les darreres setmanes, Colau s'ha quedat sense tramvia, com a mínim en aquest mandat i en els termes que està plantejat ara: iniciar la connexió de la Diagonal pel tram Glòries-Verdaguer i que l'Ajuntament de Barcelona avanci la inversió malgrat que no li correspongui. Colau ha fracassat en els intents perquè els republicans hi donin el vistiplau. Tampoc ha tret profit de l'oportunitat que ha tingut per seguir intentant un acord, després de la suspensió de l'últim ple per l'empresonament dels líders sobiranistes.Els republicans s'han afanyat a assegurar aquest dilluns que "no canvia res" després del darrer gest per buscar el seu suport. Ha consistit a fer que Colau pugi a un comboi amb alcaldes i regidors metropolitans per exhibir "l'enorme consens" que genera el tramvia. Tot i que el projecte anava a quedar refusat, al ple s'ha votat igualment la proposta de protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità per fer possible l'extensió d'aquest transport per la Diagonal. Colau ha argumentat que ho hagin dut al ple malgrat que perdria la votació pel fet que era un dels seus compromisos electorals.

