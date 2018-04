L'acusada d'un delicte d'odi per penjar una pancarta: «No he fet res malament, és llibertat d'expressió»

Fotografia de la pancarta contra la policia espanyola. Foto: @Ricomaolga

La tarragonina Olga Ricomà haurà de comparèixer aquest dimecres al jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona per haver penjat una pancarta al balcó on es podia llegir "Police go home" i per compartir-ho a Twitter. La policia espanyola l'acusa d'un delicte d'odi.L'acusada ha explicat aque durant un període de temps va estar angoixada per aquesta citació. Va rebre la notificació judicial per correu per les festes de Nadal però no reflectia el delicte pel qual se l'acusava, ja que hi posava "otros". No va ser fins al febrer quan va poder anar al jutjat a recollir la documentació necessària que li va permetre saber que era per "odi". Un cop conegut el delicte el seu estat anímic va canviar, va deixar enrere l'angoixa i va tornar l'optimisme.Ricomà ha expressat que, davant la citació de demà, "està tranquil·la perquè pensa que no hi ha molta base, nerviosa perquè sap que faran el que vulguin i serena perquè confia amb la gent que tinc al voltant". En definitiva, "al final es tracta de passar aquest moment el millor que pugui". Avança aque només respondrà les preguntes que li formuli el seu advocat.La investigada ha assegurat que ho tornaria a fer perquè "no he fet res malament, és llibertat d'expressió". Una mostra del seu convenciment és que "no ha esborrat el missatge del Twitter i la pancarta no hi és perquè era de paper i es va arrencar sola, si no encara hi seria".La pancarta la va col·locar després dels fets de l'1-O. "Tenia molta ràbia, incomprensió, no entenia el que passava i va trobar aquesta manera pacífica d'expressar-ho", ha afirmat. Penjar aquest missatge al balcó i fer una piulada li va servir "per treure el dolor que tenia a dins".A través de la xarxa s'estan difonent missatges de suport a la tarragonina i molts fan una crida a acompanyar-la aquest dimecres als jutjats. Davant d'aquests missatges, Ricomà ha assegurat que li faria "molta il·lusió veure que no està sola" en aquests moments tan incòmodes. En aquest sentit, ha explicat que després de posar damunt la taula la possibilitat de fer "un acte més íntim" o "fer-ho públic", i després de parlar-ho amb el lletrat i amb la seva família, es va decantar per esbombar-ho per la xarxa perquè "estic molt convençuda del que he fet".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)