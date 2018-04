Protecció Civil posa a prova les sirenes que alerten d'un accident químic

Sirena ubicada al Moll de Costa de Tarragona. Foto: ACN.

Protecció Civil farà aquest dimarts una de les dues proves anuals de les sirenes que alerten d'un accident químic. Concretament, tindran lloc en 37 municipis catalans, on s'activaran seqüencialment 83 sirenes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plasecqat entre les deu del matí i tres quarts i cinc minuts d'una del migdia. L'objectiu de la prova és comprovar que els equips funcionen correctament i que els treballadors i residents de l'entorn es familiaritzin amb el so d’avís de risc químic i els consells a seguir en cas d’accident real.L’alarma consta de tres senyals ondulants d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Per saber que ja ha finalitzat el risc químic, la població sentirà el so de final d’alerta, un senyal continu de 30 segons de durada.Durant la prova, Protecció Civil farà un enviament de missatges massius a través de l’aplicació per a mòbil per avisar a la ciutadania subscrita a aquest canal de l’activació de la sirena de cada zona, tal com es faria en el cas d’un accident químic real. També s’informarà a través del Twitter @emergenciescat -seguit per gairebé 230.000 persones- de l’activació de les sirenes a cada municipi, com es faria també en cas d’accident real, a través de l'etiqueta #ProvaSirenes.Com en anteriors edicions, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT enviarà un SMS a les persones sordes de Catalunya que viuen en zona de risc químic amb la finalitat d’ajustar els avisos a la seva discapacitat. També es farà una trucada de veu automàtica a les persones de la zona de Campredó que no disposen d’altre mitjà d’avís de risc químic.Els municipis que participaran al simulacre seran, per demarcacions:Barcelona, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Gualba.Riells i Viabrea.Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou.Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet.Flix i Tortosa.Les.Protecció Civil ha afegit en aquesta prova una nova sirena a la xarxa d’avís a la població per risc químic a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. En aquest municipi, durant els mesos de febrer i març s’ha fet una campanya informativa per donar a conèixer les mesures d’autoprotecció en cas de risc químic, així com el sistema d’avís establert a través de les sirenes a la població de Sant Vicenç.Emmarcat en la campanya, s’han realitzat sessions informatives tant a la població en general com amb responsables municipals i de centres públics (docents, esportius, sanitari, biblioteca i altres). En aquestes sessions ha participat l’empresa Ravago Chemicals (antiga Campi i Jové) i la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. A més, s’ha fet l’enviament del díptic 'Segurs davant el risc químic', en català i castellà, a totes les llars del municipi i s’ha penjat un cartell informant de l’exercici als centres públics.El CECAT s’ha coordinat amb el telèfon d’emergències 112 de forma que les trucades que es rebin de ciutadans que han escoltat les sirenes es passin al telèfon d’informació 012 per tal de conèixer des on se senten i si el so se sent correctament, etc. Protecció Civil recorda que les persones que es trobin dins un edifici potser no sentiran el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l’exterior dels edificis. En aquest cas, assenyala que els ciutadans se'n poden assabentar a través de l’aplicació per al mòbil de Protecció Civil gencat.mobi/pcivil, de les xarxes socials ( @emergenciescat ) o dels mitjans de comunicació.Com a novetat, per aquesta prova Protecció Civil ha fet un vídeo sobre risc químic dirigit a centres docents perquè el professorat disposi d’una eina per explicar a l’aula què és el risc químic i quines són les mesures d’autoprotecció. Aquest vídeo està adreçat a nois i noies d'entre 11 i 16 anys i s’afegeix al vídeo divulgatiu editat l’any passat.Així mateix, per a la prova de demà s’han repartit 66.500 fulletons i 6.000 cartells en català, a més de 25 cartells en aranès al municipi de Les, on hi ha una sirena. La majoria d’aquest material s’ha repartit entre els ajuntaments que tenen sirenes al seu terme municipal, així com a les entitats Port de Barcelona, Zona Franca i Mercabarna i l'Àrea Metropolitana de Barcelona que han fet difusió entre les indústries, usuaris i col·laboradors.D’acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament, s’ha informat sobre la prova de sirenes i s’ha demanat la seva participació realitzant simulacres de confinament als centres escolars. A hores d’ara, un total de 60 centres escolars amb més de 27.000 persones, entre alumnat i personal docent i no docent, de les zones on hi ha les sirenes de risc químic han confirmat que aprofitaran la prova per fer un simulacre de confinament.

