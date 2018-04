Colau també es queda sense multiconsulta

Gala Pin i Agustí Colom, de BComú, al ple municipal. Foto: Jordi Bes

Barcelona s'ha quedat per ara aquest mandat sense multiconsulta, una de les propostes estrella de l'alcaldessa, Ada Colau . El ple municipal extraordinari d'aquest dimarts ha enterrat les dues preguntes d'iniciativa ciutadana que es volien consultar als barcelonins: la de la gestió pública de l'aigua i la del canvi de nom de la plaça d'Antonio López per la d'Idrissa Diallo. Les dues que proposava el govern, relacionades amb l'habitatge , ja les ha retirat el propi equip de Colau abans d'iniciar-se la sessió per tenir un debat "net", segons ha argumentat la regidora de Participació Ciutadana, Gala Pin.Ara com ara el govern es nega a donar per enterrada la multiconsulta, i estudiarà amb els serveis jurídics si encara és possible fer-la. El ple ha començat amb el debat sobre aquesta iniciativa, la celebració de la qual ja estava amenaçada als tribunals, i amb absències: la de la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, que està embarassada i ha estat ingressada, però que ha pogut votar des de la distància, estrenant així el nou reglament que ho permet en alguns casos; i la del tinent d'alcalde Jaume Asens, que ha patit una caiguda just abans d'arribar al ple. En el seu cas no ha estat possible mobilitzar el vot telemàtic.Han votat a favor de les dues preguntes de la multiconsulta el govern de Barcelona en Comú, i ERC, mentre que la CUP només de la relacionada amb la plaça d'Antonio López. El regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), s'ha abstingut, i la resta de grups han votat en contra: el Grup Demòcrata –el PDECat-, Cs, el PSC i el PP –i la CUP a la de l'aigua-. Bona part de les formacions contràries han qualificat la multiconsulta de "nyap" en el debat, però fins i tot la líder de Ciutadans, Carina Mejías, i la socialista Carmen Andrés ho han reblat quan han expressat el vot de les seves formacions.El govern de Colau volia celebrar la multiconsulta abans de l'estiu si no ho impedien els tribunals. Hi ha diversos recursos que posen en entredit la seva viabilitat i la investigació que ha obert la Fiscalia per cessió il·legal del padró . En tot cas, l'alcaldessa ha defensat en la sessió les "plenes garanties" del procés, i ha retret als grups de l'oposició que han votat en contra que s'hagin "alineat" amb Agbar, l'empresa d'aigües, a la qual ha retret que ha posat "un exèrcit" en advocats i publicitat per "boicotejar" la multiconsulta."Agbar s'ha gastat una milionada", ha subratllat, i ha agregat que la companyia "es juga un negoci de centenars de milions d'euros a costa d'especular amb un bé de primera necessitat". Colau ha avisat que a les pròximes eleccions municipals d'aquí a un any serà la ciutadania que valorarà "qui s'ha equivocat", i ha reivindicat que cal consultar. "Cap multinacional ens espantarà", ha assegurat, en un debat que ha obert Pin dient que es tractava de decidir si es defensava "la democràcia municipal" o es deixava que "una multinacional decideixi el futur" de la ciutat.Des de l'oposició s'ha insistit en el fet que Colau buscava que es fessin preguntes del seu interès propi, com la remunicipalització de l'aigua, un dels fronts oberts del govern municipal . Raimond Blasi (PDECat) ha acusat Colau de fomentar preguntes per fer "autobombo", i l'ha titllat de "reina Mides de la política", que "tot allò que toca ho espatlla". Mejías i Alberto Fernández Díaz (PP) han criticat que les preguntes venen "d'entitats afins" que han subvencionat amb diners públics.Carmen Andrés (PSC), que ha parlat de "multinyap", ha considerat que no és un procés net, eficaç i transparent. Maria Rovira (CUP) opina que per municipalitzar l'aigua no cal preguntar-ho sinó tirar-ho endavant, perquè ha defensat que el govern i l'Àrea Metropolitana ja tenen "tots els instruments per fer-ho". Fins i tot s'han mostrat crítics des d'ERC, l'única formació de l'oposició que ha donat un aval clar a les preguntes.La republicana Trini Capdevila ha advertit del fet que la votació corria "el risc de ser un fracàs de participació", i ha avisat que, un any i mig després d'obtenir l'aval del ple per començar a remunicipalitzar l'aigua, el govern no ha lliurat cap informe sobre la viabilitat tècnica i els costos de la iniciativa. Ardanuy, per la seva banda, ha evitat posicionar-se sobre les preguntes. L'oposició també ha carregat contra el cost fins ara de la multiconsulta, que podria elevar-se a uns tres milions d'euros.De preguntes, n'hi havia dues d'iniciativa ciutadana –una tercera sobre gentrificació al barri de Sant Antoni ja va decaure per manca de firmes vàlides que l'avalessin- i dues que proposava el govern. De les ciutadanes, una era sobre la remunicipalització de la gestió de l'aigua i l'altra, per canviar el nom de la plaça de l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca.Les del govern estaven relacionades amb l'habitatge. Una sobre si el solar del costat de l'hotel Rec Comtal es manté per a pisos públics o si s'opta per canviar el planejament per destinar-lo a zona verda o equipaments, i l'altra, que només s'hauria votat a Sant Martí, per decidir si s'augmentava el pes de l'habitatge públic al [email protected] El PP també ha fet una proposta en el ple ordinari, i és que s'interpel·li els barcelonins sobre aspectes com el tramvia, però ha quedat rebutjada. Pin ha criticat la "hipocresia" dels populars i considera que la proposta és "un insult" a la institució, el reglament de participació i la ciutadania. "S'hi han pixat a sobre", ha conclòs, referint-se a l'oposició.

