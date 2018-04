Un jutge del Vendrell obliga un advocat a treure's el llaç groc dels presos polítics

L'acta que s'ha aixecat per petició de l'advocat que s'ha tret el llaç groc

Nou episodi contra els símbols per donar suport als presos polítics i també als exiliats. Aquest dilluns, un advocat ha vist com el jutge l'obligava a treure's el llaç groc per ser, segons el magistrat, "un símbol de naturalesa política". Això ha passat quan l'advocat compareixia amb el seu client al Jutjat d'Instrucció número 5 del Vendrell.Segons l'acta judicial, a la qual ha tingut accés, el jutge va alertar que no podia assistir al seu client lluint el llaç groc en la declaració de l'investigat. L'advocat li ha dit que es tractava d'una mostra de suport cap als "malalts d'endomitosi" però el jutge, a qui no va acabar de convèncer aquest argument, va reiterar que el llaç era un símbol polític i "manifestant el respecte de la ideologia que representa" va tornar a instar-lo a què es tragués el llaç groc.Davant la insistència, l'advocat va decidir treure's el llaç "sense cap problema" però amb la condició que s'aixequés una acta explicant el que havia passat i on es fes constar que havia accedit a fer-ho per ordre del jutge.

