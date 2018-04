Torrent obre la porta a la delegació del vot de Comín

El president del Parlament, Roger Torrent, ha obert la porta a acceptar també la delegació de vot de Toni Comín, imprescindible per garantir la majoria en una investidura si la CUP no es mou de l'abstenció. "Té els moviments restringits. Si no pot acudir físicament, ha de poder delegar el vot", ha dit en una entrevista a Els matins de TV3 . Torrent ha assegurat que quan arribi la petició de delegació l'estudiaran, però ha donat a entendre que si Puigdemont ja té aquesta possibilitat també l'hauria de tenir Comín.En tot cas, el president del Parlament ha lamentat que l'estat espanyol està "vulnerant sistemàticament drets fonamentals" i s'ha compromès a defensar els de Carles Puigdemont i els de Jordi Sànchez "fins a les últimes conseqüències".De fet, Torrent no concep que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no permeti que Sànchez pugui anar a la investidura el pròxim divendres. "No entenc que es pugui dir que no", ha dit tot recordant que es tracta de complir la resolució de l'ONU i, per tant, d'atendre la "legislació internacional signada pel govern espanyol"."Llarena té una oportunitat d'or per no seguir vulnerant els drets polítics de Sànchez", ha afirmat el president del Parlament, que ha recordat que es tracta d'un diputat que té els seus drets polítics "intactes". En cas que Llarena torni a denegar el permís a Sànchez per ser investit, Torrent ha afirmat que hi haurà una resposta "política i jurídica contundent" per defensar els drets fonamentals.Preguntat per si es pot ser president de la Generalitat des de la presó, Torrent ha afirmat que a ell no el correspon "jutjar la idoneïtat política" del candidat, sinó garantir que qualsevol dels diputats de la cambra pugui ser investit mentre tinguin els seus drets "intactes". En tot cas, ha dit, si fins ara no hi ha hagut un govern efectiu és pels "intents sistemàtics" de l'Estat d'impedir-lo.

