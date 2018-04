Operació de la Guàrdia Civil contra els CDR per terrorisme i rebel·lió

L'Audiència Nacional ha llançat aquest matí una operació contra els Comitès de Defensa de la República (CDR) i, de moment, la Guàrdia Civil ha detingut almenys sis persones, dues de les quals acusades de terrorisme, sedició i rebel·lió, segons avança el 324. Serien responsables d'encapçalar talls de carretera i sabotejar peatges durant la Setmana Santa.Una de les persones detingudes és d'Esplugues de Llobregat i hauria estat l'impulsor de dos talls de carreteres i del boicot als peatges de l'AP-7. Una altra és una dona de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'operació tornada de les vacances. L'àudio, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.Dos dels detinguts són membres de l'organització de joves La Forja del Maresme, que van trencar el cordó policial al Parlament el 30 de gener, dia en el qual Carles Puigdemont havia de ser investit. Per aquest mateix motiu, hi ha dues persones detingudes més. Els arrestos s'han produït a Malgrat de Mar, Arenys de Munt, Òrrius i Solsona.Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. La setmana passada la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va avisar que actuaria "amb contundència" contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic".L'operació segueix oberta.

