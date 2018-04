Antoni Abad i Sánchez Llibre pugnaran per presidir Foment del Treball

Antoni Abad Foto: Josep M. Montaner

Josep Sánchez Llibre en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

A finals d'aquest any, Foment del Treball ha de celebrar eleccions a la seva presidència. Dos dels noms que sonen amb més força per encapçalar la principal patronal catalana després de la renúncia de Joaquim Gay de Montellà són els Antoni Abad i l'empresari Josep Sánchez Llibre. Tal com explica el diari Ara aquest dimarts, els vicepresidents Ramon Adell i Joan Castells també sonaven com a candidats però sembla que finalment han optat per no concórrer.Abad és el president de la Cecot, la patronal que va ser expulsada temporalment de Foment del Treball fins que Joaquim Gay de Montellà en deixi la presidència. És sabut que les relacions entre ambdós responsables no són bones i han patit diferències polítiques importants: Abad és sobiranista, mentre que Gay de Montella s'aproxima més als partits del 155.Sánchez Llibre, per la seva banda, és ara membre de la CEOE i, segons el mateix mitjà, les relacions amb l'actual president s'haurien refredat després de mostrar la voluntat que la presidència de la patronal fos retribuïda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)