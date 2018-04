​VÍDEO La sorprenent resposta de Girauta a Rufián sobre la Fundació Francisco Franco

Atención a la respuesta de Girauta cuando @gabrielrufian le pregunta por la Fundación Francisco Franco. Qué difícil es encajar el fascismo en el centro.pic.twitter.com/QqrNkOxSAq — Holmes (@_Holm3s) 8 d’abril de 2018

El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha entrevistat Carlos Girauta, portaveu de Cs al Congrés, amb qui sembla que manté una relació molt cordial, tot i defensar idearis polítics que estan a les antípodes. La xerrada ha tingut lloc a l'espai radiofònic Més que Twitter, que s'emet per internet (podeu veure el vídeo íntegre, a sobre).A la conversa, els dos diputats han parlat de molts temes, com el PP, el cas del màster de Cifuentes o l'essència de Ciutadans.Un dels moments més significatius, però, ha estat quan Rufián li ha demanat a Girauta sobre la Fundació Francisco Franco. El portaveu de Cs ha dubtat però finalment ha donat una resposta sorprenent per justificar l'existència, a hores d'ara, d'entitats feixistes com aquesta: “El meu concepte, com a jurista, de la llibertat d'expressió va més enllà del que es considera acceptable” (vídeo, a sota).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)