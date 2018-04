L'Arxiu Pitarra passarà a formar part de la col·lecció patrimonial de l'Ateneu

01/01/1970

La presidenta de l'ANC alerta que "l'Estat és un animal ferit" però sosté que investir Puigdemont és "més viable que mai" i que "l'amenaça no pot paralitzar" | Avisa que "no és retrocedint i amb canvis de discurs" que s'ampliarà la majoria i demana "equilibri" per recuperar la confiança | Paluzie indica que l'independentisme no es pot sortir "ni una coma" del pacifisme i que per evitar-ho cal "una resposta política"