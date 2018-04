Mor un home en rebre l'impacte d'una excavadora en una granja del Segrià

Un home ha perdut la vida en un accident laboral que ha tingut lloc aquest dilluns a la Partida de Montagut del municipi d'Alcarràs (el Segrià).Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els fets han tingut lloc cap a tres quarts d'una de la tarda en unes granges en construcció d'aquest municipi del Segrià quan la víctima, d'origen estranger, ha rebut l'impacte accidental d'una retroexcavadora, per causes que es desconeixen.Arran del cop sofert, l'home, treballador d'una empresa de jardineria, ha patit una aturada cardiorespiratòria i ha mort poca estona després, segons fonts policials. Posteriorment, els Mossos han iniciat les gestions per poder contactar amb la família de la víctima per tal de procedir a la seva identificació formal, ja que en el moment del sinistre l'home no portava la cartera ni cap identificació a damunt.

