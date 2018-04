Eduard Pujol: «Si podem investir Sànchez, tindrem els vots»

Els diputats de Junts per Catalunya, durant el ple d'aquest dijous Foto: Adrià Costa

El portaveu de JxCat Eduard Pujol ha assegurat que Jordi Sànchez podrà ser president si pot sotmetre's al debat d'investidura d'aquest divendres: "Si podem investir Jordi Sànchez tindrem els vots. Divendres o diumenge". En una entrevista a 8tv, Pujol ha afirmat que si la justícia espanyola permet a l'expresident de l'ANC assistir al ple seria "un primer gest de justícia", i en aquest sentit ha recordat la resolució de l'ONU que insta Espanya a garantir els drets polítics del candidat.Sobre la possibilitat que no s'investeixi un president abans del 22 de maig -data límit abans que es convoquin automàticament eleccions-, Pujol ha volgut deixar clar que "hi haurà govern". Amb tot, ha destacat que el govern no és l'única solució, perquè, segons el diputat independentista, el govern espanyol podria no aixecar l'article 155 malgrat que s'hagi format un executiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)