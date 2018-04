El PP s'ha convertit en el partit de la mentida. És terrible que els líders polítics d'un partit es corrompin o gestionin de forma deficient, però és encara pitjor que recorrin sistemàticament a la mentida i, a sobre, es presentin com a víctimes de muntatges i persecucions. És el que li passa a la formació de Mariano Rajoy. El màster falsificat de Cristina Cifuentes, el que es va inventar Javier Maroto o les ombres que ahir van sorgir del màster d'un dels seus dirigents emergents, Pablo Casado , els deixa en molt mal lloc. A ells i a Ciutadans, que si l'esquerra és hàbil a l'hora de fer oposició pot veure perjudicat el seu projecte per haver fet de crossa del PP al Congrés Casado diu que donarà avui explicacions. Veurem si és convincent o si les seves mentides (ahir no recordava si havia anat a classe) no fan més que engrandir la taca de les falsedats de l'11-M, de Bárcenas o del Bigotes. Un comportament que, per cert, deixa molt ferida la Universitat Rey Juan Carlos, sempre influïda pels conservadors. En els anys pseudoacadèmics dels dirigents del PP, el rector era Pedro González-Trevijano, a qui el partit va promoure després per ser magistrat (de l'ala conservadora, per descomptat) del Tribunal Constitucional.

Crides europees al diàleg. El PP de les mentides intenta, en paral·lel, convèncer les democràcies d'Europa que a Catalunya hi va haver rebel·lió i violència a la tardor, i que si no se'ls fa costat en la solució repressiva es fa el joc a un moviment populista que amenaça l'estabilitat del continent. La carta de l'eurodiputat Esteban González Pons als seus companys després de la clatellada de la justícia alemanya és ben significativa. Però el cert és que la resposta jurídica dona ales a les demandes de diàleg. Ahir va ser el torn del Consell Nòrdic, que aplega els països escandinaus, i dels Verds europeus. El dia 20 es presenta a Barcelona una plataforma d'almenys 40 eurodiputats partidaris del diàleg. I mentre la internacionalització va a tota màquina i els dubtes comencen a aflorar al PSOE (llegiu la informació de Sara González), al Parlament, que el divendres intentarà investir Jordi Sànchez, segueix la incertesa. Oriol March i Roger Tugas us expliquen quin és el calendari i els plans que té la majoria, també amb el nom de Carles Puigdemont a l'horitzó. Sobre les possibles mediacions internacionals també us aconsello l'opinió de Jordi Cabré, que s'incorpora com a articulista al diari.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

