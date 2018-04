Els tòtems de l'empresariat aborden el procés en un dinar amb Felip VI

Aprofitant l'estada a Barcelona per presidir el lliurament de despatxos als nous jutges, Felip VI ha congregat a dinar al Palauet Albéniz alguns representants de l'empresariat català. Ha estat una iniciativa de la Casa Reial per prendre el pols de l'estament econòmic en un moment molt delicat. La investidura de nou president de la Generalitat encara es troba en l'aire i el titular, Carles Puigdemont, es troba a Alemanya, pendent de la petició d'extradició del jutge Pablo Llarena.Hi eren, entre d'altres, Francesc Reynés, el president de Gas Natural, que recentment va substituir Isidre Fainé a l'empresa gasística; Joaquim Gay de Montellà, el president de Foment del Treball; el president de Banc Sabadell, Josep Oliu; Josep Crehueras, de Planeta; i Juan José Brugera, president d'Inmobiliaria Colonial i actual president del Cercle d'Economia, entre d'altres. Totes les empreses representades van deixar de tenir seu social a Catalunya a la tardor per la incertesa que els creava el procés sobiranista.Segons ha pogut saber, el dinar ha escenificat la gravetat de l'actual moment polític. El rei ha parlat poc. És el que acostuma a fer en aquest tipus d'encontres. Sobre la taula, el plat més degustat ha estat la necessitat d'aconseguir estabilitat política i que es formi un govern a Catalunya el més aviat possible. Des del costat empresarial, només s'han elevat desitjos suaus sobre la necessitat de trobar una sortida dialogada al conflicte que es viu entre Catalunya i l'Estat. El neguit creix en l'alt empresariat per un horitzó polític que no dona mostres de sortir de l'atzucac

