Acusada d'un delicte d'odi per penjar una pancarta contra la policia i piular-ho a Twitter

Fotografia de la pancarta contra la policia espanyola.

Penjar una pancarta en què es pugui llegir" també pot ser considerat delicte d'odi. Una veïna de Tarragona ha estat citada a declarar per mostrar una lona amb un missatge contra la policia i compartir-ho a Twitter.La dona va fer una fotografia de la façana de l'edifici amb la pancarta i la va difondre a través de les xarxes socials amb el missatge "Mil ulls us vigilen, no permetrem que ens feu mal". Ella mateixa ha fet una publicació a Twitter aquest dilluns en què explica: "Dimecres 11/04 a les 10h he d'anar a declarar al jutjat número 2. La Policia m'acusa d'un delicte d'odi per penjar aquesta pancarta i tuitejar-ho. Per sort no sé rapejar".També a través de les xarxes s'han difós missatges de suport a la citada que conviden a acompanyar-la a la cita judicial.

