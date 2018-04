La Universitat Rei Joan Carles investiga també el màster de Pablo Casado

Van caient com a mosques

Els masters a espanya van a tant el kilo.

Si no s' en recorda si va anar a vlase ni si va fer els examens que mengi cues de pansa

Fa 40 anys que vaig acabar la carrera i m' en recordo ben be de les clases , dels noms dels professors i dels companys. Imatges vivides com si fos ahir

Si no ho recorda te un problema, que s'ho faci mirar per un bon metge que tingi el titol