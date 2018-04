El ple de Girona rebutja la moció del PP que demanava la dimissió de Madrenas

Veray (PP) ha qualificat de «sectària» l'actitud de la batllessa Marta Madrenas. Foto: @girona_cat A l'inici de la celebració del ple, l'única regidora del PP, Concepció Veray, ha demanat a la batllesa que fes retirar al grup municipal d'ERC la pancarta que havien penjat a la sala de plens per la llibertat dels presos polítics, però Marta Madrenas solament ha acceptat d'incloure-ho a l'acta, però de no demanar-ne la retirada atenent al dret a la llibertat d'expressió.

En la intervenció posterior dels grups, Sílvia Paneque (PSC) ha manifestat que l'actitud de Madrenas fos "sistemàticament radical, excloent o sectària; però si que pensem que s'han generat situacions inecessàries d'exclusió que no aporten res positiu a nivell local".

Lluc Salellas ha defensat la moció conunta ERC-CUP que ha aprovat el ple. Foto: @girona_cat



La moció també reconeix la tasca que realitza l'Espai Antiracista de Salt i Girona contra l'exclusió i la discriminació, el racisme i el feixisme i mostra públicament el suport de l'Ajuntament de Girona a l'Espai Antiracista i a les activistes querellades i demanar que s'arxivi immediatament el procés contra elles.

En suport a proactiva Open Arms



El ple també ha aprovat una moció –presentada conjuntament per CiU, ERC, CUP i PSC– per a mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l'ONG Proactiva Open Arms "per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional". La moció rebutja les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigeix l'aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i treballadores de l'ONG.



C's i PP s'han abstingut en aquest moció adduint que era un afer internacional.

Veray també ha vist derrotada la seva moció –que només ha tingut el suport dels dos regidors de C's i ha comptat amb l'asbstenció del PSC– en què demanava la dimissió de la batllessa, Marta Madrenas, per la seva "actitud sectària", ja que segons l'única regidora del PP al consistori "fa molts mesos que constatem que l'alcaldessa, Marta Madrenas, governa només per a una part dels gironins i gironines, els independentistes, actuant d'una manera sectària i mostrant odi i rebuig a tot el que tingui a veure amb Espanya". També, ha afegit que "fins i tot des del perfil oficial de xarxes socials del seu partit m’han arribat a dir que sóc una persona dolenta i que és una vergonya que jo visqui a Girona, això és inadmissible”.Per la seva banda, Míriam Pujola (C's) ha afirmat que "si el que volia era sortir a les portades gràcies a segons quines fotografies o eslògans, ho ha aconseguit", perquè "no és normal una alcaldessa que talli les vies del tren, o animi a fer-ho. Girona no necessita una caricatura d’alcaldessa, sinó una alcaldessa real".Lluc Salellas (CUP) ha manifestat que "votem que NO a la moció del PP perquè no pensem avalar que es criminalitzi l'alcaldessa només per haver exercit la llibertat d'expressió i haver estat al costat de la majoria republicana, malgrat que no compartim en absolut el seu model de ciutat".Per a Esquerra és indigne que un partit com el PP que només té un regidor a la ciutat de Girona, i quatre diputats al Parlament, utilitzi el ple de Girona com a plataforma de visibilització de l'unionisme per a demanar la dimissió de Marta Madrenas. Per a la regidora republicana Maria Mercè Roca està prou clar que "els gironins han votat un Ajuntament sobiranista i cal respectar les urnes i la democràcia".Carles Ribas (CiU) li ha dit a Veray "que vostè no ha entès de què va això, el que defensa Marta Madrenas és la democràcia i la llibertat d'expressió. Això no és ser sectari, és ser demòcrata, pertò vostè pensa més en una cadira al Congreso que en els drets fonamentals".Marta Madrenas, que no sol intervenir en les mocions, li ha manifestat a Concepció Veray "que ja està bé que per fi el PP vegi que els conflictes polítics es defensin políticament i deixin d'amenaçar-nos i coaccionar-nos", per bé que fan el "ridícul més espantós a tot Europa" davant de les evidències, no opinables, "que vostès neguen, com que l'1 d'octubre ens van venir a atonyinar"El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dilluns, 9 d'abril, una moció presentada conjuntament per ERC-MES i CUP-Crida per Girona en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt- Girona per delictes d'odi i associació il.lícita, amb els vots a favor de tota la resta de grups municipals, tret de C's i el PP, que s'han abstingut.El regidor del partit xenòfob Plataforma x Catalunya, Sergio Concepción, va presentar una querella per delictes d'odi i associació il·lícita contra tres militants de l'Espai Antiracista amb l'objectiu de fer-los callar i coartar la llibertat d'expressió, amb què, segons la moció, "la querella comporta la manipulació d'un delicte que va ser pensat per protegir les minories i els grups discriminats i, enlloc d'això, el que fa és girar-lo en contra de les persones i col·lectius que lluiten justament pels drets d'aquests col·lectius, de manera que qui presenta la querella és qui genera odi i els qui treballen en favor de la convivència són els querellats".L'l'Espai Antiracista Salt-Girona va néixer fa tres anys agrupant persones i col·lectius d'orígens i sensibilitats molt diverses, i que han decidit treballar juntes, cadascuna des dels seus bagatges i experiències per eradicar qualsevol forma d'exclusió o discriminació, de dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color de pell, lloc de naixement o tradició cultural o religiosa, i que tenen com a objectiu principal aïllar al racisme dels nostres carrers.Davant la querella, la moció aprovada manifestar el seu compromís amb la igualtat de drets i en la lluita contra el racisme, el feixisme i tota forma d'exclusió i discriminació i el suport a la llibertat d'expressió, de manifestació i d'acció política, a més de condemnar l'ús pervers del codi penal per limitar els drets polítics i cívics dels ciutadans.

