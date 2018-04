El jutjat de violència sobre la dona es fa càrrec de la investigació del crim de Blanes

El jutjat de violència sobre la dona de Blanes es farà càrrec de la investigació del crim que hi ha hagut aquest dilluns de matinada en aquesta localitat de la Selva, quan presumptament un home ha mort a ganivetades la seva parella. N'ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que també ha explicat que no constaven antecedents judicials entre la parella.Aquesta tarda, més de 400 persones, segons la Policia Local, han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar el succés. L'home hauria mort la dona al domicili familiar, situat al carrer Cristòfor Colom. L'alcalde, Mario Ros, ha llegit un manifest per reivindicar "el dret de les dones a tenir una vida lliure de violència" i a no ser víctimes de la violència masclista. A dos quarts de set han fet un ple extraordinari per decretar tres dies de dol oficial.

