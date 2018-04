Rahola denuncia que els Mossos «tenen ordres de no investigar l'extrema dreta»

"Hi ha ordres de no investigar l'extrema dreta i, en canvi, hi ha ordres molt precises de posar una investigació i seguiment permanent de l'esquerra independentista i els CDR". Amb aquesta contundència ha denunciat la periodista Pilar Rahola a TV3 la situació en què es troben els Mossos, a les ordres del govern espanyol des de finals d'octubre arran de l'aplicació del 155.D'aquesta manera, explica la periodista, els Mossos no poden tenir "ni banc de dades ni investigar quins grupuscles d'extrema dreta estan actuant a Catalunya". "Hi ha una voluntat política clara d''aquests no toquen, toquen els altres", denuncia. Rahola també explica que actualment estan passant coses a les manifestacions que no havien passat abans, per exemple, disparar salves, com va passar el diumenge que Carles Puigdemont va ser detingut a Alemanya. "Per què es disparen salves? No calia, això només es fa en situacions molt extremes", afirma.La periodista també ha parlat de l'alerta terrorista: "Catalunya globalment i Barcelona en particular està en alerta quatre terrorista: perill imminent d'atemptat". Rahola explica que els grans atemptats de París s'havien de produir a Barcelona. "Barcelona continua en el punt de mira", alerta. "Avui en dia, han retirat tots els fonts reservats de la lluita contra el terrorisme dels Mossos d'Esquadra", ha denunciat, i ha afegit que "tota la lluita d'anys dels Mossos contra el terrorisme s'ha desmuntat".

