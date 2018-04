Un treballador costa a Espanya nou euros menys l’hora que la mitjana de la zona euro

Un treballador costa en una empresa d’un país de l’Eurozona 30,3 euros l’hora, nou euros més de mitjana que el que costa el mateix treballador a Espanya. Són les dades de l’últim informe d’Eurostat, l’oficina d’estadística de la UE, corresponents a l’any 2017 i que mostren els diferències entre els estats members. Mentre que als països de l’euro són 30,3, la mitjana al conjunt de la Unió Europea és de 26,8 euros l’hora. Espanya es troba per sota de la mitjana i entre estats com Grècia (14,5) o Portugal (14,1) i Itàlia (28,2).Entre els que registren costos més elevats hi ha Dinamarca (42,5) i Bèlgica (39,6), a l’extrem oposat de Bulgària (4,9) o Romania (6,3). A diferència d’altres membres, Espanya es troba estancada des del 2012 i la xifra s’ha mantingut invariable. Els costos laborals que calcula l’Eurostat inclouen el total que acaba pagant una empresa entre salari, Seguretat Social i altres assegurances o serveis com dietes o transport. L’informe, però, exclou dels càlculs el sector de l’agricultura i el sector públic i només té en compte empreses amb deu o més treballadors.

