L'ultradretana Somatemps, sense local a sis dies del seu congrés

Santpedor tampoc és plaça amiga per a Somatemps Foto: CCBages

Somatemps ha rebut per segona vegada carbasses d'un restaurant del Bages per celebrar el seu congrés de quart aniversari, després que el 20 de març passat l'Oller del Mas de Manresa els rebutgés. El castell manresà havia rebut la reserva d'un particular per fer un acte acadèmic al castell, però, segons van informar, en cap cas els havien dit que qui hi havia al darrere era l'entitat revisionista.Després que la comunicació de l'acte es fes pública a les xarxes, els responsables de l'Oller del Mas van confirmar aque "evidentment" l'acte "quedava anul·lat". Somatemps ho havia anunciat al seu web malgrat que en la reserva a l'Oller del Mas només els havia especificat que serien entre 50 i 100 persones.Davant l'anul·lació de la reserva, els responsables de l'entitat espanyolista van tornar a actuar de la mateixa manera en un altre establiment del Bages. En aquest cas, van triar l'Hotel Ramon Park de Santpedor, però ni tan sols no hi van fer reserva. Un particular s'hi va adreçar, va demanar informació per fer un acte cultural i sobre història en el qual hi participarien entre 50 i 100 persones, i van quedar que els avisarien.La sorpresa dels propietaris de l'establiment ha estat quan aquest dilluns Somatemps ha anunciat la celebració del congrés internament i a través del portal Las voces el pueblo per a aquest proper diumenge a l'Hotel Ramon Park de Santpedor, sense que tinguessin concretada la reserva, ni comunicat quina era l'entitat organitzadora.Els responsables de l'Hotel Ramon Park han explicat la situació ai els han confirmat que ni tenen la reserva confirmada, ni l'acceptaran, de manera que Somatemps es troba a sis dies vista del congrés sense tenir establiment on celebrar-lo. Somatemps es va fundar a Santpedor fa quatre anys de la mà de Josep Ramon Bosch i altres espanyolistes catalans. En els seus origens pretenia tenir una funció com la que posteriorment va desenvolupar Societat Civil Catalana, fundada pel mateix Bosch, però ho van descartar perquè de seguida es va omplir de persones provinents de formacions feixistes.Malgrat el posterior naixement de Societat Civil Catalana, Somatemps va continuar existint, amb una funció sobretot de revisionisme històric, negant l'aixecament militar de 1936 i defensant que era la República la que s'havia instaurat a través d'un cop d'Estat.

