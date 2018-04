Tres alts càrrecs de Telecomunicacions es neguen a declarar davant la Guàrdia Civil sobre l'1-O

El director general del Cesicat, Xavier Gatius, sortint de la caserna. Foto: Europa Press

Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital Foto: Adrià Costa

El director general del CESICAT, Xavier Gatius, el director del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, Manel Sanromà, i el secretari general de Telecomunicacions, Jordi Puigneró, s'han negat a declarar aquest dilluns davant els investigadors de la Guàrdia Civil a Barcelona. Sanromà ha arribat a la 15.30 a la comandància de Travessera de Gràcia amb la seva advocada i ha sortit un quart d'hora després sense fer declaracions, mentre que Gatius hi ha estat des de les 16.47 fins a poc després de les 17 hores, també acompanyat d'aquesta lletrada.En declaracions en sortir de les dependències de l'Institut Armat, Gatius ha explicat que s'ha acollit el seu dret a no declarar perquè la causa està "judicialitzada", i que prestarà declaració davant el titular del Jutjat d'Instrucció 13, quan sigui requerit. Gatius ha explicat que l'investiguen per presumptes revelació de secrets, desobediència i malversació de fons públics, encara que no té més detalls dels fets concrets que li atribueixen. Així, ha dit que no l'han cessat del càrrec i ha puntualitzat que analitzaran els fets una vegada tinguin el sumari, des de la "tranquil·litat i absoluta confiança d'esclarir els fets".Per les 18 hores estava citat a la comandància el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, que també s'ha negat a declarar. En declaracions als mitjans ha explicat que continua treballant en el seu càrrec a la Generalitat i exercit la seva responsabilitat. També ha dit que se l'investiga pels presumptes delictes de desobediència, malversació i revelació de secrets al jutjat 13 de Barcelona, i que s'acollirà al procediment judicial "que toqui" quan sigui citat a declarar.En un apunte en su cuenta de Twitter, ha aseverado horas antes de la comparecencia que hoy reafirma más que nunca su compromiso "personal, público, vital, insobornable en defensa de la libertad de Catalunya".La Guàrdia Civil amplia la llista de membres de l'administració catalana investigats per la celebració del referèndum. L'Institut Armat se centra ara en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat i cita com a investigats tres alts càrrecs, que no han estat cessats malgrat el 155. Concretament, tal com ha avançat RAC1 , els investiga pels delictes de malversació de fons, revelació de secrets i desobediència.En aquest sentit, la policia espanyola vol saber quin va ser el grau de responsabilitat del departament en l'elaboració del cens per la consulta sobre la independència del passat 1 d'octubre. El jutge vol saber quin paper hi va jugar el Govern en la maquinària digital que va permetre la celebració del referèndum. Cal recordar que en ple 1-O, davant els embats informàtics de la Guàrdia Civil, es va habilitar el cens universal, que va permetre a qualsevol ciutadà votar en qualsevol col·legi electoral.

