FOTO La pífia d'uns espanyolistes en un missatge contra els CDR

El cartell contra els CDR que s'estan mostrant en el ple de Reus Foto: @EdgarFdz

En el ple de l'Ajuntament de Reus s'ha viscut aquest tarda una escena força curiosa. Amb els braços ben alçats, uns fidels de Tabàrnia ha mostrat uns cartells per criminalitzar els Comitès en Defensa de la República (CDR) des de l'inici de la sessió. Això no és res d'estrany, ja que se sap què en pensen, però el més estrambòtic de tot ha estat el missatge -contundent- que volien transmetre: "No són CDR, són carrer borroka". Aquesta mateixa expressió l'ha utilitzat la regiodora de Cs, Josefa Labrador, per referir-se a aquests col·lectius.En aquest plenari, la CUP, precisament, ha presentat una moció de suport als CDR que encara s'ha de debatre. Els anticapitalistes volen contrarestar la decisió de la Fiscalia de l’Audiència Nacional que va anunciat que actuarà “amb contundència” contra les activitats" dels comitès a qui atribueix possibles delictes de “rebel·lió, malversació i altres contra l’ordre públic”

